Justyna Steczkowska ma problem z pieniędzmi. "Budżet domowy się skończył". Szuka pomocy u innych

Justyna Steczkowska nie ukrywa, że ma problem z pieniędzmi. Nie chodzi jednak o te na codzienne wydatki, opłaty czy jedzenie, a na wydatki związane z nagrywaniem utworów i teledysków. Niestety, budżet na zawodowe i zarazem artystyczne sprawy świeci pustkami.

Gwiazda muzyki, która stara się o możliwość wyjazdu na Eurowizję 2025 i reprezentowania Polski na tym konkursie, wyznała, że sama musi finansować swoje projekty.

Poprzednim razem płyta kosztowała mnie dużo pieniędzy. (...) Budżet domowy się skończył, więc teraz będziemy szukali finansowania "Gai". Więc jeśli ktoś jest chętny, żebyśmy reprezentowali jego produkty i zrobili fantastyczny teledysk, który zachwyci świat, to zapraszamy do współpracy - powiedziała Steczkowska Pomponikowi, zachęcając do kontaktu.