Już wiadomo, co dalej z Cichopek i Kurzajewskim. To już oficjalne

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogą już otwierać szampana. Para lubianych prowadzących "Pytania na śniadanie" TVP po przejściu do śniadaniówki Polsatu ma kolejne powody do radości. Są oficjalne informacje na temat ich przyszłości.