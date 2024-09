Kammel i Krzan znów w duecie. Były gwiazdor TVP dołącza do zespołu Kanału Zero

Hej ho, hej ho! Do szkoły by się szło! W rytm tej melodii dzieci wystrojone w białe bluzki powędrowały dziś na rozpoczęcie roku szkolnego. I nie wiadomo, kto cieszy się bardziej - one, czy rodzice, którzy od teraz przez kilka godzin dziennie będą mieli trochę więcej spokoju.

Tak córka Kasi Cichopek i Marcina Hakiela poszła do szkoły

Kasia Cichopek o poranku pojawiła się z córką w jej szkole na warszawskich Kabatach. Helenka wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Do koszuli założyła krótki, ozdobny krawat, do spódniczki przypięła łańcuszki, a na nosie miała modne okulary przeciwsłoneczne. Na stopach miała zaś srebrne, połyskujące sandałki.

Kasia Cichopek miała zaś na sobie długą sukienkę w kwiaty i białe sportowy buty.

Helena Hakiel też będzie gwiazdą?

Nie od dziś wiadomo, że Helena - córka aktorki Kasi Cichopek i tancerza Marcina Hakiela - wyróżnia się i wychyla przed szereg. Gdy przystępowała do komunii, była wytypowana do tego, by w kościele iść i stać w pierwszym rzędzie. Paparazzi nie raz zauważyli, że córcia gwiazd uśmiecha się i macha do nich. Czyżby rosła nam kolejna gwiazda? O tym przekonamy się niedługo.

Na razie przed Helenką nauka w 5. klasie podstawówki. A to nie przelewki, program nauczania staje się coraz bardziej poważny, nauka języków zaawansowana. Uczniom dochodzą dwa nowe przedmioty - biologia i geografia. Za wszystkich szkolniaków trzymamy więc kciuki!

