Tak wyglądała komunia córki Cichopek i Hakiela. Wydekoltowana Kasia z Kurzajewskim! Partnerka Marcina zadała szyku. TYLKO U NAS

Gdy Marcin Hakiel opowiedział w wywiadzie, że jego relacja z byłą żoną wcale nie jest tak kolorowa, jak ludzie myślą, i nie dogadali się nawet w kwestii komunii córki, wiele osób trzymało kciuki, by tego ważnego dnia tancerz i aktorka porozumieli się i urządzili córce jedno przyjęcie.

- Niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno – powiedział Hakiel.

Przygotowania do komunii trwały już od kilku tygodni. Marcin Hakiel towarzyszył Helence podczas prób w kościele. Dzieci ćwiczyły m.in. wejście do kościoła i dowiedziały się, jak będzie przebiegała msza. Marcin patrzył na swoją córkę z dumą - okazało się bowiem, że Helenka będzie szła w pierwszym rzędzie i wszyscy będą ją podziwiać.

ZOBACZ: Marcin Hakiel pęka z dumy. Jego córka będzie gwiazdą na swojej komunii. Tak wyglądała próba w kościele [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel na komunii córki

W kościele w warszawskim Powsinie w niedzielne przedpołudnie zjawili Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Helenka wyglądała jak aniołek w prostej, białej sukience. Dziewczynka nie krępowała się zamieszaniem wokół jej osoby. Uroczo machała nawet do fotoreporterów, którzy zjawili się przed kościołem, by uwiecznić ten ważny dla niej dzień. Jej słynna mama wybrała na ten dzień klasyczny, biały garnitur. Towarzyszył jej Maciej Kurzajewski. To ona przywiozła dzieci do kościoła.

Marcin Hakiel zaś pojawił się na mszy ze swoją partnerką Dominiką. Ukochana tancerza zadała szyku w kwiecistej sukience.

Po uroczystości kościelnej Cichopek i Hakiel rozjechali się w dwie różne strony. Helenkę czekają teraz dwa przyjęcia. Kasia urządziła skromny obiad u siebie w domu. Z tej okazji przyozdobiła jadalnię białymi kwiatami.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała komunia córki Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela:

Sonda Czy pieniądze są dobrym prezentem na Pierwszą Komunię? Tak Nie Nie mam zdania