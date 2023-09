Andrzej Piaseczny coming out, partner

Piasek zdecydował się na coming out w 2021 roku. Zdradził także, że jest w związku, o którym wiedzą sąsiedzi i życzliwie reagują na parę LGBT. - Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji - mówił Andrzej Piaseczny w rozmowie z Wprost. Na temat partnera Piaska krążyły różne opowieści. Mężczyznę poznał kolega piosenkarza podczas jednego z koncertów. Kim jest chłopak Piaska? Partner wokalisty sprawiać miał wrażenie skrępowanego, co przy z natury przebojowym piosenkarzu tworzy niezły kontrast. - Był bardzo nieśmiały i mówił do mnie: proszę pana. Mówię: "kurde, nie mów do mnie per pan" - relacjonował Mariusz Kozak znany m.in. z programu "Gogglebox". Sam Andrzej Piaseczny za to pokazał swojego partnera muzycznego. Jest nim gitarzysta, który ma na imię Kacper.

Kim jest Kacper od Piaska? Studiuje w Austrii i ma wielki talent

Teraz dowiedzieliśmy się czegoś więcej o tym utalentowanym muzyku. Z Andrzejem Piasecznym dzieli go spora różnica wieku. Kacper od Piaska, czyli Kacper Dworniczak, dopiero w 2020 roku rozpoczął studia na Kunst Universitat Graz w Austrii. Młody mężczyzna ma wielki talent, który fachowcy dostrzegli jeszcze, gdy był dzieckiem. "Kacper swoją 'przygodę z instrumentem rozpoczął w wieku sześciu lat jako uczeń pana Piotra Kosmowskiego. Przez 12 lat trwała ich muzyczna współpraca i relacja mistrz-uczeń. Od 8. roku życia Kacper bierze udział w konkursach muzycznych, stawia też pierwsze kroki na scenie jako solista. Z czasem koncertowanie staje się ważną stroną jego muzycznej drogi" - czytamy na stronie internetowej Kacpera Dworniczaka. Andrzej Piaseczny to prawdziwy szczęściarz. Trafić na taki talent, to nie byle co. A i Kacper przy takim muzycznym wyjadaczu, jakim jest Piasek, sporo się nauczy. Na pewno obydwoje na tej współpracy mocno skorzystają.

