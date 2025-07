Kamil Bednarek nieczęsto uchyla rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego. Tym razem jednak postanowił podzielić się z fanami bolesną wiadomością. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował wzruszający wpis, w którym żegna dziadka swojej żony Pameli. Łączyła ich bardzo bliska i wyjątkowa więź. We chwytającym za serce wspomnieniu muzyk podkreślił radość życia i niezwykłą energię zmarłego seniora, który w wieku 76 lat nauczył się grać na saksofonie, by móc mu towarzyszyć muzycznie.

W emocjonalnym poście Kamil Bednarek nie krył podziwu dla człowieka, który mimo wieku nie przestawał żyć aktywnie i z pasją.

Dziś pożegnaliśmy człowieka, który do samego końca żył pełnią życia… w wieku 76 lat kupił saksofon, znalazł nauczyciela i chwilę później grał ze mną utwór, który uwielbiał… Jeździł na motocyklu, uwielbiał dobre jedzonko i nawet jak się zdarzyło, że czasem się pokłóciłem z moją ukochana żoną (to jej dziadek)… robił kanapeczki i herbatkę, i zawsze z uśmiechem był ponad wszystkim… ponad emocjami… Rozmawiał o miejscach, które musimy zobaczyć i jakie poduszki do saksofonu powinienem zamówić. Ten człowiek był wielki… wielki sercem i wielki duchem walki!!! Zawsze będę Cię takiego pamiętał dziadku!!!!