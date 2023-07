Kamil Kossakowski z zespołu Discoboys zapowiada nowy przebój!

"Rubiki" lecą do Ameryki i wyprzedają swój dobytek. Ceny tak wysokie, że aż kręci się głowie. Chcą za to 25 TYSIĘCY! [GALERIA]

Najnowszy singiel Discoboys „After” jest pełen pozytywnej energii i wakacyjnego klimatu. Teledysk do tego utworu został nakręcony w Chorwacji. Ta malownicza lokalizacja stanowi idealne tło dla wakacyjnych klimatów i pozytywnych wibracji. Kamil Kossakowski, opowiada, że Chorwacja to miejsce, które ma dla niego szczególne znaczenie, i które idealnie pasuje do nastroju piosenki. Utwór „After” to prawdziwa uczta dla oczu i uszu, która z pewnością podbije serca fanów Discoboys.

