Kamil Nożyński już nie ukrywa uczuć do Izabeli Skierskiej? Wymowne słowa aktora

Kamil Nożyński i Izabela Skierska są razem?

Kamil Nożyński i Izabela Skierska to jedna z najgorętszych par 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie. Niemal od pierwszego odcinka wiele osób zauważyło, że jest między nimi zaskakująco duża chemia. Uśmiechy i spojrzenia aktora i tancerki mogą nie być przypadkowe. Od kilku tygodni spekuluje się, że coś między nimi może być. I choć na razie żadna ze stron nie potwierdza, że narodziły się między nimi wyjątkowe uczucia, nie poruszają też nieba i ziemi aby temu zaprzeczyć. W odcinku, który zobaczyliśmy 29 marca 2026, z ust Kamila Nożyńskiego padły słowa, który jeszcze bardziej dolały oliwy do ognia.

"Jestem w stanie to znaleźć, szczególnie przy tobie"

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" Kamil Nożyński i Izabela Skierska zatańczyli ognistą rumbę. Przed występem Polsat pokazał materiał, w którym aktor zwrócił się do tancerki. Jego słowa tylko podsyciły plotki o romansie.

Myślałem, że zamknąłem swoje serce raz na zawsze, ale Ty przez taniec i siebie je otworzyłaś. [...] Miłość i pożądanie to rumba i jestem w stanie to znaleźć, szczególnie przy tobie - mówił Kamil Nożyński do Izabeli Skierskiej.

Tę niesamowitą chemię zauważyła też Ewa Kasprzyk. Jurorka zasugerowała, że łączy ich coś wyjatkowego.

Nie chcę być wścibska, ale chciałam się dowiedzieć, czy Iza przyjęła te oświadczyny?

Kamil Nożyński i Izabela Skierska mogą odpaść!

Choć rumba Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej została dobrze przyjęta przez jury, nie dostali wystarczającej liczby SMS-ów. W następnym odcinku, który zobaczymy dopiero 12 kwietnia, Kamil i Izabela zmierzą się w dogrywce. O udział w kolejnych odcinkach zawalczą w bitwie z Izabellą Miko i Albertem Kosińskim.