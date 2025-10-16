Baar obejmuje Chyrę na premierze! Później było jeszcze ciekawiej. Co tam się działo?

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-10-16 12:38

Na premierze spektaklu "Extasy Show" w Teatrze Polonia nie brakowało emocji ani gwiazd, ale to Kamilla Baar przyciągnęła największą uwagę. Fotoreporterzy uchwycili aktorkę w pełnych energii, nieco zaskakujących pozach — raz obejmującą się z Andrzejem Chyrą, innym razem żywo gestykulującą przed Anną Iberszer. Śmiało rozdawała też całusy. Zobaczcie sami!

Środowy wieczór w Teatrze Polonia należał do obsady spektaklu "Extasy Show". Na premierze pojawiły się tłumy gwiazd, ale to Kamilla Baar była bezsprzecznie królową wieczoru.

Fotoreporterzy nie spuszczali z niej oka ani na chwilę – uchwycili aktorkę w zaskakujących, pełnych ekspresji pozach. Kamilla Baar, znana z temperamentu scenicznego, nie ukrywała emocji: raz rozmawiała z energicznymi gestami z Anną Iberszer, innym razem śmiała się w objęciach Andrzeja Chyry czy obdarzała buziakiem Adama Sajnuka.

Przeczytaj także: Kamilla Baar ukrywała rozwód przez dwa lata. Teraz mówi o porażce i bolesnych doświadczeniach

Kamilla Baar w eleganckim wydaniu

W "Extasy Show" aktorka przechodzi niesamowitą metamorfozę. Na scenie prezentuje się bowiem w futurystycznym stroju, a także krótkiej, siwej peruce. Zupełnie nie przypomina tam samej siebie. Na uroczystej premierze, tuż po zejściu ze sceny, Kamilla Baar zaprezentowała się w nowej, wyrafinowanej odsłonie. Zrezygnowała z teatralnej stylizacji na rzecz subtelnej elegancji – plisowana spódnica midi, satynowa kamizelka i delikatna kokardka na szyi dodały jej uroku i lekkości.

Polecamy: Wyjawiła prawdę na temat Więckiewicza i Szyca. Nie gryzła się w język!

Tłum gwiazd na premierze "Extasy Show"

Na premierze pojawili się m.in. Krystyna Janda, Krystyna Tkacz, Magdalena Zawadzka, Janusz Gajos z żoną, a także Andrzej Chyra. Janda i Tkacz postawiły na klasyczną czerń, podkreślającą teatralny charakter wieczoru. Panowie zaś – od eleganckiego Gajosa po nonszalanckiego Chyrę – pokazali, że męska elegancja może mieć wiele twarzy.

"Extasy Show" – o czym jest nowy spektakl w Teatrze Polonia?

Sztuka, która tego wieczoru miała swoją premierę, to mroczna wizja roku 2045, w której starsi ludzie muszą poddać się testowi decydującemu o ich dalszym życiu. W zamkniętej przestrzeni, przypominającej laboratorium przyszłości, bohaterowie konfrontują się z własnymi wspomnieniami i strachem przed werdyktem.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Kamilla Baar i inne gwiazdy prezentowały się na uroczystej premierze!

Super Express Google News
Premiera spektaklu Extasy show
25 zdjęć
Quiz. Aktorka, piosenkarka czy modelka? My podajemy nazwisko, ty wybierasz zawód
Pytanie 1 z 13
Izabela Trojanowska
Skwaszona Sanah przyłapana w nocy z mężem. Humory im nie dopisywały. Wiemy, co się stało
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki