Kamys nie wytrzymał! Emocjonalny wpis po wizycie na grobie Kołaczkowskiej

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-10 7:21

Odejście Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęło nie tylko światem kabaretu, ale i tysiącami fanów w całej Polsce. Pogrzeb uwielbianej artystki odbył się kilka dni temu na warszawskich Powązkach. Teraz Dariusz Kamys, jej wieloletni sceniczny partner, pokazał w sieci, jak wygląda jej miejsce spoczynku i zwrócił się z prośbą do odwiedzających.

Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku po długiej i ciężkiej walce z nowotworem mózgu. Była jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej sceny kabaretowej, przez lata bawiła publiczność w kultowym Kabarecie Hrabi i współpracowała z wieloma innymi artystami. Jej poczucie humoru, charyzma i ciepło sprawiały, że miała grono wiernych fanów w każdym wieku. Pogrzeb, który odbył się w poniedziałek na Powązkach, zgromadził tłumy, wśród nich byli przyjaciele z branży, współpracownicy i miłośnicy jej twórczości.

Zobacz też: Fani nie przestają odwiedzać grobu Joanny Kołaczkowskiej. Wzruszające sceny w Warszawie

Dariusz Kamys pokazuje grób Joanny Kołaczkowskiej! Padły ważne słowa do fanów

Podczas uroczystości pogrzebowych padło wiele wzruszających słów. Głos zabrali m.in. Szymon Majewski i Artur Andrus, którzy z humorem, ale i łzami w oczach, wspominali wspólne chwile spędzone z Joanną Kołaczkowską. Sama artystka jeszcze za życia poprosiła, by uczestnicy ceremonii nie przynosili kwiatów, lecz przekazali datki na cel charytatywny. Jej życzenie zostało uszanowane, choć grób i tak szybko zapełnił się zniczami i wieńcami, zarówno w dniu pogrzebu, jak i w kolejnych dniach.

W minioną sobotę Dariusz Kamys udostępnił w mediach społecznościowych aktualne zdjęcia grobu swojej przyjaciółki. Widok, choć piękny i pełen dowodów pamięci, skłonił go do skierowania prośby do wszystkich, którzy odwiedzają to miejsce. 

Kochani, to takie piękne… Wasza obecność przy grobie Asi, Wasza miłość i pamięć wzruszają nas do głębi. Każdy kwiat i każdy znicz to pieczęć Waszej pamięci – grób Asi jest nimi gęsto „ostemplowany”. Mamy małą prośbę: jeśli przyniesiecie nowy znicz, zabierzcie proszę choć jeden wypalony. Podobnie z kwiatami – gdy już przekwitną, usuńmy je razem. Dzięki temu wspólnie zadbamy, by miejsce spoczynku Asi było zawsze tak piękne, jak Ona sama - czytamy w sieci.

Apel szybko spotkał się z pozytywnym odzewem internautów. W komentarzach wiele osób deklarowało, że weźmie sobie te słowa do serca. Nie brakowało także wzruszających wpisów, w których fani dzielili się wspomnieniami i wyrazami tęsknoty za artystką.

Panie Dariuszu, byłam w czwartek. Zaczęłam nawet oddzielać wypalone znicze i przewiędłe kwiaty, ale zostawiłam, bo jakoś było mi głupio. Cały czas ktoś podchodził, zatrzymywał się, stawiał swoje znicze i kładł kwiaty od siebie, więc nie chciałam przeszkadzać w zadumie. Trochę też miło i wspominkowo gadaliśmy, choć osobiście nie znaliśmy pani Joasi. Dobrze, że jest YouTube to jakoś raźniej zostać. Pozdrawiam serdecznie - można było przeczytać w sieci.

Zobacz też: Joanna Kołaczkowska została pośmiertnie odznaczona. To była samodzielna decyzja Andrzeja Dudy!

Zobacz naszą galerię: Serce boli, ale modlitwa trwa. Kolejne msze za Asię Kołaczkowską

Taka naprawdę była Joanna Kołaczkowska. Jej słowa i uśmiech towarzyszyły żałobnikom
31 zdjęć
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Joanna Kołaczkowska o największej pasji
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA KOŁACZKOWSKA