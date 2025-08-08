Fani nie przestają odwiedzać grobu Joanny Kołaczkowskiej. Wzruszające sceny w Warszawie

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-08 18:18

Minęło półtora tygodnia od pożegnania Joanny Kołaczkowskiej, a jej grób na warszawskich Powązkach wciąż tonie w zniczach i kwiatach. Wzruszający widok uchwycił jeden z fanów, który podkreślił, że przy mogile artystki niemal bez przerwy pojawiają się kolejne osoby.

Pożegnanie gwiazdy kabaretu

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej w lipcu 2025 roku wstrząsnęła fanami i środowiskiem artystycznym. Uwielbiana aktorka kabaretowa i współtwórczyni kabaretu Hrabi odeszła w wieku 59 lat po krótkiej, ale bardzo trudnej walce z agresywnym nowotworem mózgu, zdiagnozowanym w kwietniu. Popularność przyniosły jej m.in. występy w „Spadkobiercach” jako charyzmatyczna Doris Owens.

Pogrzeb artystki odbył się 28 lipca na Powązkach w Warszawie. Oprócz rodziny i przyjaciół pojawiło się wielu artystów kabaretowych i osób publicznych, którzy chcieli oddać jej hołd. Wśród nich byli m.in. Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz Pietsch — koledzy z Hrabi, z którymi tworzyła niezapomniane skecze.

Zobacz: „Nie ma Cię, a jesteś”. Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej był hołdem dla życia, nie śmierci. Zdjęcia Asi mówią wszystko

Grób pełen zniczy i kwiatów

Od pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej minęło już półtora tygodnia, ale pamięć o artystce nie słabnie. Jeden z jej sympatyków opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie grobu, które pokazuje, jak wiele osób wciąż ją odwiedza. Mogiła ugina się od zniczy i kwiatów, a przy niej niemal bez przerwy pojawiają się kolejni żałobnicy.

Trochę postałem i widać, że dużo ludzi co chwila się pojawia. Nawet przypadkowo przechodząc obok, każdy zachodzi i się zatrzyma

- napisał autor zdjęcia.

Nie przegap: Ponad 2 tygodnie bez Asi Kołaczkowskiej. Co dalej z kabaretem Hrabi? Zawarli układ, gdy Joanna jeszcze żyła

Dowód na to, jak wiele znaczyła dla ludzi

Joanna Kołaczkowska zapisała się w historii polskiego kabaretu wieloma kultowymi kreacjami. Największą popularność przyniosła jej rola ekscentrycznej Doris Owens w serialu kabaretowym „Spadkobiercy”, gdzie brawurowo parodiowała gwiazdy show-biznesu i styl życia rodem z Hollywood. W kabarecie Hrabi zachwycała zarówno w komicznych scenkach, jak i w skeczach o bardziej refleksyjnym tonie, pokazując niezwykłą wszechstronność aktorską.

Fani pamiętają ją także z charakterystycznych monologów, w których wplatała absurdalny humor i celną obserwację codzienności, oraz z udziału w programach rozrywkowych, gdzie błyskawicznie reagowała na żarty partnerów scenicznych. Jej talent polegał na tym, że potrafiła rozbawić do łez, zachowując przy tym ciepło i autentyczność, dzięki czemu zyskała status jednej z najbardziej lubianych postaci polskiej sceny kabaretowej.

Zobacz: Joanna Kołaczkowska została pośmiertnie odznaczona. To była samodzielna decyzja Andrzeja Dudy!

Wzruszający widok na Powązkach jest symbolicznym dowodem na to, jak ogromny ślad w sercach widzów i znajomych zostawiła Joanna Kołaczkowska. Jej humor, dystans do siebie i ciepło sceniczne sprawiły, że była jedną z najbardziej lubianych postaci polskiej sceny kabaretowej. Dziś jej grób stał się miejscem, gdzie fani mogą wyrazić swoją pamięć i wdzięczność.

Polska żegna Joannę Kołaczkowską. Poruszający hołd kolegi z Hrabi: Aśka przecież Ty NIGDY nie odejdziesz!
16 zdjęć
Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Pojawił się prawdziwy tłum
Super Express Google News
Sonda
Straciłeś ostatnio kogoś bliskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA KOŁACZKOWSKA