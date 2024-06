Karol Strasburger w szpitalu? W sieci pojawiło się niepokojące zdjęcie

Tak wyglądają córki Beaty Kozidrak. To prawdziwe piękności

Podobne do mamy?

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Karol Strasburger to jeden z bardziej znanych polskich aktorów. Gwiazdor od lat prowadzi także program "Familiada". Show to jeden z chętniej oglądanych programów w TVP. Niedawno fani najedli się sporo strachu. Aktor na najnowszych zdjęciach, które opublikował na swoich social mediach, pokazał, że nie jest z nim najlepiej.

Zobacz też: 76-letni Karol Strasburger świętuje Dzień Ojca. "Nie każdy potrafi być tatą"

Karol Strasburger trafił do szpitala

Fani Karola Strasburgera kojarzą głównie dzięki programowi "Familiada". Prezenter spełnia się również jako aktor i obecnie można go zobaczyć aż w dwóch serialach. W "M jak Miłość" wciela się w rolę Jerzego Argasińskiego, a w "Pierwszej Miłości" gra Karola Wekslera.

Zobacz też: Karol Strasburger rozprawia o młodszej o 37 lat żonie. Nieprawdopodobne, co wyjawił na jej temat

Mogłoby się wydawać, że jego wiek nie pozwoli mu na tak dużą aktywność zawodową. Okazuje się, że nie jest to dla niego żadna przeszkoda. W ostatnim czasie na instagramowym koncie Karola Strasburgera pojawiła się seria dość niepokojących zdjęć. Na jednym z nich widać jak 76-latek leży w karetce, a na kolejnym jest już na szpitalnym łóżku.

"To bardzo, bardzo przykre rozpoczęcie weekendu (…)" - napisał w sieci Strasburger.

Zobacz też: Tak zmieniał się Karol Strasburger. Dziś suchary, w młodości ciacho! Został ojcem, mając 72 lata

Okazuje się, że to jednak nie groźny wypadek, a kadr z serialu "Pierwsza Miłość". Wszystko wskazuje więc na to, że to nie Karol Strasburger, a grana przez niego postać Karol Weksler, który mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Mamy więc nadzieję, że aktor będzie jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

Zobacz też: Karol Strasburger, po odejściu żony, zaczął życie od nowa i został ojcem. Dziś wyznaje: Odjąłbym sobie z 30 lat, jakby się dało

Zobacz też: Ślub Ewy Gawryluk. Suchar Karola Strasburgera po ceremonii. Gwiazdor TVP chciał być dowcipny

Zobacz naszą galerię: Strasburger dementuje plotki o Familiadzie. Zdradził tajemnicę "sucharów"!

Sonda Jak oceniasz słowa Karola Strasburgera o późnym ojcostwie? Popieram Nie popieram Popieram częściowo Nie popieram, ale rozumiem