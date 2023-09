Agnieszka Holland córka. Kasia Adamik ujawniła, że jest lesbijką

Agnieszka Holland znów jest na ustach całej Polski. Jej najnowszy obraz "Zielona Granica" zebrał świetne recenzje po premierze na festiwalu w Wenecji. Film jednak - delikatnie mówiąc - do gustu nie przypadł Zbigniewowi Ziobrze, który... porównał go do... filmów propagandowych III rzeszy. W odpowiedzi Agnieszka Holland zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko ministrowi sprawiedliwości. Dla tej wybitnej reżyserki ataki ze strony prawicy to nie pierwszyzna. Agnieszka Holland była wielokrotnie krytykowana przez tamtą stronę i za swoje filmy, i za wypowiedzi. W cieniu słynnej matki znajduje się Kasia Adamik, która również jest reżyserką. I to nie byle jaką! Do jej filmów zaliczają się takie hity jak: "Amok", "Pokot" czy "Janosik. Prawdziwa historia". Córka Agnieszki Holland jako jedna z pierwszych popularnych artystek w Polsce zdecydowała się na coming out. Już w 2012 roku Kasia Adamik ujawniła, że jest lesbijką. Niewiele osób jednak wie, kim jest jej dziewczyna. Padliśmy, gdy się dowiedzieliśmy.

Kim jest Olga Chajdas, partnerka córki Agnieszki Holland Kasi Adamik?

Okazuje się, że córka Agnieszki Holland związana jest z inną świetną reżyserką - Olgą Chajdas. Kim jest partnerka córki Agnieszki Holland? Panie są razem już od 16 lat. Poznały się na planie serialu "Ekipa". - Mogę tylko powiedzieć, że to stało się szybko. Nie chcę używać banalnych określeń, jak "miłość od pierwszego wejrzenia", ale coś takiego między nami się zdarzyło. Myślę, że zakochałam się w Oli, zanim jeszcze ją dobrze poznałam. Kładę to na karb chemii, ale na czy, ona polega? W każdym razie Ola jest śliczna. Na pewno ma charakter, ale o tym dowiedziałam się później - wspominała Kasia Adamik w rozmowie z Krystyną Pytlakowską w 2013 roku. Z kolei Olga Chajdas zdradziła, jak wyglądają jej relacje z Agnieszką Holland. - Pracujemy w tym samym zawodzie, Agnieszka już kilka razy pokazała, że ma do mnie zaufanie na planie, a i prywatnie mamy o czym rozmawiać. To szczera i piekielnie inteligentna osoba - podkreśliła partnerka Kasi Adamik, która odpowiadała za reżyserię m.in. w głośnym filmie "Nina", w którym mężatka zakochuje się w kobiecie.

