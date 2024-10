Kasia Cichopek ma problem. Po sieci krążą jej przerobione zdjęcia "bardzo godzące w godność". Wzięła sprawy w swoje ręce

Co tam się wyprawia?

Kasia Cichopek niestety dołączyła do grona gwiazd, których twarze zostały wykorzystane przez naciągaczy wierzących w naiwność internautów, którym aktorka nie jest obca. W sieci zaczęły pojawiać się przerobione zdjęcia Katarzyny, ale aktorka natychmiast wzięła sprawy w swoje ręce. Dała znać, że prawnicy już działają i ostrzegła swoich fanów, by nie dali się nabrać.

Kasia Cichopek walczy z oszustami. Ktoś skradł jej wizerunek

Na swoim InstaStory pokazała próbkę twórczości internetowych oszustów. Na zdjęciu widać twarz Katarzyny Cichopek doklejoną do kobiecego ciała bez ubrań. To ujęcie aktorka zasłoniła tekstem, który skierowała do osób obserwujących jej profile w mediach społecznościowych.

"W sieci od jakiegoś czasu pojawiają się moje zdjęcia z ukradzionym wizerunkiem, mające na celu wyłudzenie od Was pieniędzy lub danych osobowych. To okrutne oszustwo wykorzystujące zdjęcia-fotomontaże bardzo godzące w moją godność. Sprawą zajmują się prawnicy. A was proszę o ostrożność. Jestem również w kontakcie z Instytutem Badawczym Cert. Niestety, Meta nie reaguje" - napisała Cichopek.

Kasia Cichopek to nie tylko gwiazda "M jak miłość"

Kasia Cichopek od 24 lat gra w "M jak miłość". Gdy zaczęła, była zaledwie 18-latką. Ale od jakiegoś czasu aktorka rozwija się zawodowo w nieco innym kierunku.

Najpierw była gospodynią "Pytania na śniadanie", a gdy władze w TVP się zmieniły, przeszła do Polsatu. Tam razem ze swoim życiowym partnerem Maciejem Kurzajewskim prowadzi "Halo, tu Polsat". Jest też prowadzącą i osobą doradzającą uczestnikom w programie "Moja mama i twój tata".

Kasia Cichopek miała 15 lat, gdy usłyszała koszmarne słowa. Popłakała się i uciekła. 3 lata później została gwiazdą "M jak miłość"