Kasia Cichopek miała 15 lat, gdy usłyszała koszmarne słowa. Popłakała się i uciekła. 3 lata później została gwiazdą "M jak miłość"

Kasia Cichopek kojarzy się z jedną rolą i nic dziwnego - to dzięki niej aktorka jest znana wśród szerszej publiczności. Mowa oczywiście o "M jak miłość" i Kindze, w którą Cichopek wciela się od 24 lat! Kiedy to zleciało?

Gdy zaczynała, była jeszcze nastolatką. Teraz jest kobietą po czterdziestce, która wiele doświadczyła - i mowa nie tylko o kwestiach związanych z pracą. Katarzyna ma za sobą i małżeństwo, i rozwód, jest mamą dwójki nastolatków, a pomiędzy planami zdjęciowymi a domem prawdopodobnie szykuje swój kolejny ślub.

Odniosła sukces, ale jako 15-latka przeżyła traumę!

Kasia Cichopek - jak to wszystko się zaczęło?

Widzowie po raz pierwszy zobaczyli Cichopek w 4. odcinku "M jak miłość". Był rok 2000, a młoda aktorka miała zaledwie 18 lat. Co ciekawe, to nie było jej pierwsze podejście do grania.

Kiedy Cichopek była 15-latką, wygrała casting do roli Elżutki w "Bożej podszewce".

Ze wszystkich dziewczynek wybrano właśnie mnie. (...) Czułam, jakby ktoś uchylił mi kawałek nieba - zdradziła aktorka w jednym z wywiadów.

Niestety, jej marzenia o karierze nie spełniły się. Została wyrzucona z planu zdjęciowego, ponieważ mimo młodego wieku, miała już krągłości. Izabella Cywińska, reżyserka, wspominała po latach w swojej książce "Dziewczyna z Kamienia":

Przy okazji kręcenia "Bożej podszewki" obraziłam też, a może nawet więcej, "boleśnie dotknęłam" małą Kasię Cichopek. Była już wybrana na castingu do roli Elżutki, którą miała później jako starszą grać Jola Fraszyńska. Kiedy mi przyprowadzili ją, taką małą, ale już piersiastą laseczkę, krzyknęłam: "Ależ ona ma cycki, większe niż Jola!". I bez wahania zrezygnowałam z niej. Mała Cichopek odeszła z płaczem, bardzo to przeżyła, o czym się dowiedziałam po latach z jakiegoś kolorowego pisma...

To nie podcięło młodej Cichopek skrzydeł. Trzy lata później pokazała się w "M jak miłość", a jej "5 minut" trwa do dziś.

Kasia Cichopek po latach. Jej życie całkiem się zmieniło

Teraz Kasia Cichopek ma 42 lata, a karierę robi od 24. Jej urodziwa twarz kojarzona jest głównie z "M jak miłość", ale widzowie mogą oglądać aktorkę także w show Polsatu "Moja mama i twój tata". Tam pojawia się sama, za to w "Halo, tu Polsat" działa ze swoim życiowym partnerem Maciejem Kurzajewskim.

Z Maćkiem jest związana zawodowo - razem prowadzili również "Pytanie na śniadanie" - ale i prywatnie. Zakochani poznali się w TVP, a teraz planują ślub. Cichopek ma za sobą rozwód z Marcinem Hakielem, który zdążył już ułożyć sobie życie prywatne i czeka na kolejną pociechę.

