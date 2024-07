Kasia Cichopek w Polsacie. Co z jej występami w "M jak miłość"?

Katarzyna Cichopek znów znalazła się w centrum uwagi. Wszystko z powodu jej transferu do telewizji Polsat. Gwiazda "M jak miłość" i była prowadząca "Pytanie na śniadanie" w TVP poprowadzi program randkowy "Moja mama i twój tata". Nowe show z Kasią Cichopek będzie można oglądać w Polsacie od września 2024 roku. W związku z przejściem aktorki i prezenterki do innej stacji, mnożą się pytania o jej przyszłość w serialu "M jak miłość". Przypomnijmy, że Kasia Cichopek w hitowej produkcji TVP występuje od samego początku, czyli od roku... 2000. Miała wówczas zaledwie 18 lat. Jeszcze przed wakacjami i przed pojawieniem się wiadomości o przejściu do telewizji Polsat, gwiazda zwróciła się do widzów z planu "M jak miłość". - Pozdrawiam was z planu "M jak miłość", gdzie od godziny 7 nagrywamy nowe odcinki, wakacyjne odcinki. Tym razem Piotr z Kingą jadą w podróż, minipodróż, i oczywiście będzie wesoło, będzie się dużo działo, będzie dużo wpadek. Co dokładnie się wydarzy, będziecie mogli zobaczyć jesienią - zapowiedziała Katarzyna Cichopek.

Kasia Cichopek informuje o końcu zdjęć w "M jak miłość"

Wiadomo już, że po wakacjach będą kręcone nowe odcinki "M jak miłość". Czy zobaczymy w nich Kasię Cichopek, która właśnie została gwiazdą u konkurencji TVP? Słowa aktorki nie pozostawiają wątpliwości. Co prawda ogłosiła ona "koniec zdjęć", ale tylko tymczasowy. - Koniec zdjęć! Zaczynamy urlop. Na plan @mjakmilosc.official wrócimy w sierpniu. Życzymy Wam wspaniałych wakacji! #serial #wakacje #urlop #naplanie - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie i dodała fotkę, na której widać, jak radośnie skacze w górę w towarzystwie swojego serialowego męża, czyli Marcina Mroczka. Fani mogą być spokojni. Kasia Cichopek zostaje w "M jak miłość". Przynajmniej na razie, bo jak wiadomo w show-biznesie nigdy nic... nie wiadomo.

