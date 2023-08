Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mogli ostatnio nieco odetchnąć. Była żona Macieja - Paulina Smaszcz trochę im odpuściła, a oni mogli się cieszyć spokojnym urlopem w Turcji. Na zdjęciach z wakacji wyglądali na radosnych i spokojnych. Bez docinków, złośliwości i wiecznego zainteresowania wyraźnie odżyli, choć polskie media o nich nie zapomniały ani na moment. Również i my z radością podziwialiśmy piękne kształty aktorki w plażowych stylizacjach.

Kasia Cichopek z nowym partnerem w "Pytaniu na śniadanie"

Wszystko co dobre szybko się jednak kończy i ulubiona para showbiznesu wróciła do kraju i do pracy. Widzów zaskoczyła jednak zmiana w popularnym pasmie śniadaniowym, gdzie u boku Kasi Cichopek zabrakło Maćka. W piątkowym wydaniu partnerował jej Tomasz Wolny. Choć to całkiem udany duet, to widzów zaniepokoiła nieobecność Kurzajewskiego. Tym bardziej, że produkcja już w czwartek wieczorem poinformowała o tym, że piątkową śniadaniówkę poprowadzi Katarzyna i Tomasz. Nie wyjaśniono jednak powodów tej zmiany. To mogło budzić różne domysły, łącznie z tymi, że zmiana jest trwała.

Maciek Kurzajewski znika z anteny? Widzowie zaniepokojeni

Jak się szybko okazało nie ma powodów do niepokoju. Maciej Kurzajewski zniknął z anteny jedynie na chwilę. Poza prowadzeniem "Pytania na śniadanie", dziennikarz ma również inne obowiązki zawodowe. Jest przecież komentatorem sportowym, a w piątek kończyło się jedno z ważniejszych wakacyjnych wydarzeń sportowych w Polsce, jakim jest Tour de Pologne. Po zakończeniu tej imprezy harmonogram jego pracy z pewnością wróci do normy.

