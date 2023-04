Kasia Cichopek zabrała córkę na babskie wakacje. W tym czasie jej syn...

Edyta Górniak z nowym partnerem?! To będzie miłość na długie lata. Jasnowidz Glanc zobaczył jej przyszłość

- Od 20 lat w kwietniu wyjeżdżam z Polski na krótki urlop. To taka moja tradycja. W tym roku jadę tylko z Helenką tam, gdzie jest ciepło i gdzie możemy być anonimowe - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Kasia Cichopek. W tym czasie jej syn, który został w Polsce z ojcem, skupia się na nauce i przygotowaniach do egzaminu 8-klasisty.

Wzruszona gwiazda TVP wyznaje: Cudownie jest widzieć świat Jej oczami

"Nasza kobieca przygoda. Cudownie jest widzieć świat Jej oczami, a największym moim sukcesem jest to, że mogę go Jej pokazać" - napisała wzruszona Kasia przy zdjęciu z Helenką (9 l.). Co ciekawe, pod fotografią znalazł się komentarz jej ukochanego, Macieja Kurzajewskiego (50 l.): "Dziewczyny, bawcie się dobrze!" - napisał.

Jak powiedziała nam aktorka, na pewno wróci do kraju na święta, które w tym roku spędzi z narzeczonym, przyszłą teściową i rodzicami. Jej pociechy będą w tym czasie pod opieką Marcina Hakiela (40 l.). - To cenne, że w sprawach Adasia i Helenki jest między nami pełna zgoda i jeśli trzeba, dajemy sobie dodatkowe dni z dziećmi. Tak będzie w najbliższe święta - ponieważ ja spędziłam ostatnio z Adasiem i Helenką więcej czasu, Marcin będzie z nimi Wielkanoc - słyszymy.

