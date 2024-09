Kasia Nosowska pokazała męża w nieformalnym wydaniu. "On jest z kosmosu"

Kasia Nosowska przez lata robiła furorę jako znakomita wokalistka. Starsi słuchacze kojarzą ją przede wszystkim z grupą Hey i takimi przebojami jak "Moja i Twoja Nadzieja" "Teksański" czy "Mimo wszystko". Ostatnio o Katarzynie Nosowskiej głośno było z powodu konfliktu z Caroline Derpienski. Sporym echem odbił się też skandal z udziałem piosenkarki podczas zeszłorocznego Sopot Festival. W jednej z jej piosenek znajduje się bowiem wulgarne słowo na literę "k". Niestety Kasia Nosowska nie pominęła go podczas koncertu, który oglądały też dzieci. Spore emocje wzbudza także życie prywatne artystki. Kasia Nosowska od 23 lat związana jest z Pawłem Krawczykiem, który w zespole Hey grał na gitarze. Para ślub wzięła dopiero w 2018 roku. Wcześniej partnerzy borykali się z wielkim kryzysem. Powodem był alkohol.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak zmieniała się Katarzyna Nosowska

Piosenkarka opowiedziała o tym w rozmowie z magazynem "Pani". Paweł Krawczyk miał spory problem z alkoholem. Na szczęście udało mu się wyjść na prostą.

- podkreśliła Kasia Nosowska, która zanim związała się z kolegą z grupy Hey, spotykała się m.in. z muzykami Kobranocki: Andrzejem Kraińskim i Adamem Krajewskim. Obecnie o innych mężczyznach wokalistka nie myśli, a z Pawłem Krawczykiem tworzy naprawdę udany związek. Mimo że Katarzyna Nosowska rzadko pokazuje męża, to teraz postanowiła zrobić wyjątek. Okazja była nie byle jaka, bo Paweł Krawczyk obchodził swoje 52. urodziny.

Kasia Nosowska wrzuciła na Instagrama fotografię męża w mocno nieformalnym wydaniu. Do tego dołączyła czułe słowa.

Paweł Krawczyk ma dziś urodzinki. Skąd Ty się wziąłeś taki kochany? Uśmiechaj się do lustra, patrz z dumą na to zjawisko

- napisała artystka, a pod postem zaroiło się od komentarzy. Poza życzeniami, znalazły się wpisy odnoszące się do pytania, "skąd wziął się Paweł Krawczyk".

On jest z kosmosu jakiegoś odległego; Na pytanie skąd się wziął, to ja bym odpowiedziała z Ahimsy. Takim go pamiętam; Skąd? no skąd? S****dzielił się z nieba