Kasia Skrzynecka zabrała córkę na włoskie wakacje. Zachwycają urodą bardziej, niż rajskie krajobrazy Sardynii

Katarzyna Skrzynecka wypoczywa z rodziną na Sardynii

Katarzyna Skrzynecka i Michał Łopucki wybrali się na wakacje na włoskie wyspy. W podróży towarzyszy im 12-letnia córka Alikia. Rodzinna wyprawa w takie miejsca to znakomity sposób na odpoczynek podziwianie bezcennego piękna przyrody. Aktorka podzieliła się fotografiami z wyprawy ze swoimi fanami na Instagramie. "Sardynia... nazywana często "wietrzną wyspą", naszemu zachwytowi nad jej przepięknymi szmaragdowymi zatokami, krystaliczną wodą, absolutnie obłędną przyrodą i roślinnością śródziemnomorską nie ma końca... Setki zdjęć na pamiątkę... To bez wątpienia jedna z najpiękniejszych wysp w Europie. Raj dla żeglarzy... tysiące pięknych łodzi, jachtów z całego świata..." - napisała aktorka w poście.

Kasia Skrzynecka pozuje z córką. Dziewczynka to kopia mamy

Widać, że wyspiarski klimat Sardynii służy aktorce. Katarzyna Skrzynecka wygląda wprost rewelacyjnie - promienna, roześmiana i szczęśliwa. Do niektórych zdjęć zapozowała z córką, co skłoniło internautów do otwarcia worka z komplementami nad uroda mamy i córki. Byli tacy, którzy podziwiając mamę twierdzili, że na zdjęciach z Alikią wygląda, jakby pozowała z młodszą siostra, a nie z córką. Wiele osób zachwyciła uroda dziewczynki, która z wiekiem staje coraz bardziej podobna do mamy, ale z domieszką egzotycznej urody ojca. "Piękne dziewczyny w pięknych okolicznościach przyrody. Alikia niedawno była malutka, a już piękna dziewczyna, oj będzie niedługo musiał tata @marcinlopucki pilnować całego miasta chłopaków" - napisała jedna z obserwujących.

Na Sardynię? Tylko w lipcu - tak radzi Kasia Skrzynecka

Pod postem pojawiło się też sporo podziękowań za pokazanie tych pięknych miejsc. Wiele osób pisało wprost, ze zachęcone relacją, same myślą o wyprawie na Sardynię. Dal tych, którzy chcą zaplanować taką podróż Kasia miała praktyczną radę, by na wyspę wybrać się w lipcu, bo w sierpniu jest znacznie bardziej zatłoczona. "W sezonie wakacyjnym warto zwiedzić tę wyspę raczej w lipcu, niż w sierpniu, ponieważ sierpień jest ulubionym czasem Włochów na urlopy i jest znacznie bardziej tłoczno. Zdążyliśmy w lipcu. Można znaleźć piękne, kameralne hotele czy kwatery w malowniczych miejscach, niekoniecznie za bardzo wysokie ceny - jeśli rozsądnie się poszuka i dobrze zaplanuje podróż" - doradziła aktorka.

