Katarzyna Butowtt poznała męża na własnym ślubie! W dzieciństwie doświadczyła przemocy i toksycznych relacji

Katarzyna Butowtt przed laty była gwiazdą wybiegów i twarzą wielu reklam. Jej uroda oraz głos zapadały w pamięć i w rezultacie nie mogła narzekać ona na zawodową nudę. W pewnym momencie postanowiła jednak zrezygnować ze sławy.

W którymś momencie zaczęłam odmawiać udziału w pokazach, przestałam chodzić na imprezy. A jak wypadasz z listy, to i z obiegu. Zrobiłam to świadomie, bo uznałam: kim ja jestem, żeby być na świeczniku

- powiedziała Butowtt w rozmowie z magazynem "Zwierciadło".

Wiele osób zastanawia się ile lat ma Katarzyna Butowtt. Wiek modelki nie jest tajemnicą - ma on 67 lat.

Katarzyna Butowtt o trudnym dzieciństwie i relacjach rodzinnych

Moja matka i ojciec od najmłodszych lat dawali mi i mojej siostrze do zrozumienia, że nie jesteśmy warte uwagi. To sprawiło, że stałam się krnąbrnym dzieckiem – chłopaczarą, która mówiła, co myśli, choć wewnętrznie często byłam wycofana. Dziś wiem, że moje zachowanie było wołaniem o to, by rodzice w końcu mnie zauważyli. Niestety, nie potrafili zadbać o siebie, a tym bardziej o nas, jeśli chodzi o emocje i wsparcie. Ucieczką od tej rzeczywistości stała się dla mnie praca

– wspominała modelka w wywiadzie dla magazynu "Viva!".

Szkoła baletowa była dla Katarzyny kolejnym trudnym doświadczeniem.

Nauczycielka baletu traktowała nas brutalnie. Biła, wbijała szpilki w ciało – mnie także to spotkało. Często kończyłam zajęcia za fortepianem, na tak zwanym oślim drążku. Relacja między nauczycielem a uczniem przypominała wtedy układ oprawca–ofiara. To powodowało u mnie nerwicę i ataki paniki, które uniemożliwiały normalne funkcjonowanie. Do dziś pamiętam, jak po jednym z pokazowych występów zdejmowałam puenty, z których mogłam niemal wylewać krew. A wiesz, co usłyszałam od mamy, gdy odbieraliśmy papiery ze szkoły? Zamiast wsparcia i pocieszenia – obwinienie za mój stan psychiczny. Ani jednego ciepłego słowa, żadnego ‘wszystko będzie dobrze’

– opowiadała z goryczą Katarzyna.

Trudne relacje nie kończyły się jednak na rodzicach. Toksyczny wpływ siostry również odcisnął swoje piętno na zdrowiu Katarzyny.

Problemy zdrowotne, które pojawiły się u mnie, miały podłoże psychosomatyczne – wynikały z tego, co działo się w mojej głowie. W końcu musiałam postawić na siebie i podjąć decyzję o odcięciu się od relacji, która mnie niszczyła. Nie oddalałam się od siostry jako osoby, ale od kogoś, kto mnie ranił. Co niesamowite, Anka przeniosła nasze dziecięce schematy zachowań do dorosłego życia. Nie mogłam tego dalej akceptować.

Słowa Katarzyny Butowtt są poruszającym świadectwem tego, jak trudne relacje rodzinne mogą wpłynąć na życie i zdrowie, ale także siły, jaką trzeba odnaleźć, by wyjść z tego cyklu i skupić się na sobie.

Katarzyny Butowtt robiła oszałamiającą karierę, ale wątpiła w swoją urodę

Pierwsze kroki na modowej ścieżce Katarzyna Butowtt postawiła już jako siedmiolatka, gdy w warszawskim sklepie Jelonek pozowała w witrynie jako mała modelka. Prawdziwa kariera zaczęła się jednak w wieku 15 lat, gdy została zauważona przez fotografa pracującego dla Grażyny Hase. Od tego momentu jej życie zmieniło się na zawsze. Była twarzą Mody Polskiej, Ledy, Cory i Barbary Hoff. Swoje kroki stawiała na wybiegach w Szwajcarii, Mongolii i Paryżu.

W czasach jej debiutu starsze koleżanki z branży potrafiły uprzykrzać życie początkującej modelce.

Potrafiły zaszyć mi kieszenie czy wrzucić szpilki do butów, ale nie udało im się mnie zniechęcić

- wspominała Katarzyna Butowtt.

Na przełomie lat 80. i 90. Katarzyna Butowtt była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich reklam. Jak przyznała po latach, nie doceniała ona swojej urody.

Ostatnio oglądałam stare reklamy, żeby je pokasować, i kiedy skończyłam, mąż mnie pyta: "Dlaczego jesteś smutna?". Odpowiedziałam: "Byłam taka piękna, a tego w ogóle nie czułam". Może na stare lata nauczę się tego nie negować

- powiedziała modelka w "Zwierciadle".

Oprócz modelingu Katarzyna Butowtt spełniała się także jako aktorka. Można ją było podziwiać w "Uprowadzeniu Agaty", "Obywatelu świata", "Śnie o kanapce z żółtym serem", "Przeklętej Ameryce" czy obrazie "Jezioro Słone".

Pomyślałam, że to żart, kiedy reżyser obsady powiedział mi, że Kasia Rosłaniec chce mnie w swoim filmie. Wyjaśniłam, że nie jestem aktorką, ale usłyszałam, że właśnie tego szukają

— wspominała Butowtt, kiedy dostała główną rolę w filmie "Jezioro Słone" Katarzyny Rosłaniec.

Katarzyna Butowtt dwukrotnie wychodziła za mąż. Drugiego męża poznała na ślubie z pierwszym

Katarzyna Butowtt od lat tworzy szczęśliwy związek z Tomaszem, którego początki były nietypowe. Para poznała się w wyjątkowych okolicznościach – podczas ślubu Katarzyny z jej pierwszym mężem. To właśnie on, w trakcie wesela, przedstawił jej Tomasza. Ich znajomość rozpoczęła się od towarzyskich spotkań, które z czasem przerodziły się w głębsze uczucie.

Tomasz Butowtt swoją karierę zaczynał jako perkusista w zespole Chochoły i współpracował m.in. z Czesławem Niemenem. Obecnie jest specjalistą od oprawy muzycznej pokazów mody.

Katarzyna uważa, że kluczem do zdrowego związku jest praca nad sobą. Aby zachować wewnętrzny spokój, uczestniczyła w zajęciach jogi i spotkaniach grup wsparcia. Jedna z lekcji, które wyniosła z tych doświadczeń, stała się jej życiową dewizą: „Najpierw załóż maskę tlenową sobie, potem innym” – analogia, która przypomina o konieczności dbania o własne potrzeby, aby móc wspierać innych.

Nie tylko się kochamy, ale też bardzo lubimy

- mówiła o mężu Butowtt.

Modelka wspominała w "Zwierciadle" rozmowę ze swoją nieżyjącą już teściową.

Moja teściowa, która zmarła, mając lat 108, i do końca była w świetnej formie, zapytała mnie z szelmowskim uśmiechem: "Pani chyba zdradza Tomcia?". Ja na to: "Skąd to przypuszczenie?". A teściowa: "Bo pani coraz ładniej wygląda, a jak kobieta flirtuje, to pięknieje". Ale flirtować można też z własnym mężem.

Czym obecnie zajmuje się Katarzyna Butowtt?

Katarzyna Butowtt przed laty była gwiazdą wybiegów i twarzą wielu reklam. Choć przed laty wycofała się z życia w świetle fleszy, to jakiś czas temu powróciła do pokazów mody. Do tego modelka spełnia się w domowych obowiązkach.

Prozą życia. Uwielbiam gotować, sprzątać, moją pasją jest segregowanie śmieci i spłaszczanie pojemników

- powiedziała w "Zwierciadle".

Profil Katarzyny Butowtt na Instagramie

Katarzyna Butowtt to ikona polskiego modelingu lat 70. i 80., znana z licznych pokazów mody oraz udziału w ponad stu reklamach telewizyjnych. Jej profil na Instagramie, dostępny pod nazwą @katarzyna_butowtt, oferuje wgląd w jej aktualne projekty i życie codzienne.

Na profilu znajdziemy zdjęcia z sesji fotograficznych, wspomnienia z dawnych lat oraz relacje z bieżących działań, w tym działalności charytatywnej. Katarzyna Butowtt angażuje się w pomoc potrzebującym, co jest widoczne w jej postach. Profil jest miejscem, gdzie fani mogą śledzić jej aktywności i czerpać inspirację z jej doświadczeń w świecie mody i poza nim.

