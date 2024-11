Katarzyna Dowbor jest mistrzynią empatii, ale nie w tej kwestii. Sprawę stawia jasno, miejsca nie ustąpi!

Katarzyna Dowbor to osoba, która przez lata zbudowała niezwykle silną pozycję w polskich mediach. Prowadząc "Nasz nowy dom" niejednokrotnie udowodniła, że empatia to niemal jej drugie imię. W jednej kwestii jest jednak bardzo stanowcza. Nie zamierza przechodzić na emeryturę, by ustąpić miejsca młodszym. Co to, to nie!