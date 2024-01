Katarzyna Dowbor obsypana kwiatami na antenie "Pytania na śniadanie". Dziennikarka nie kryła wzruszenia

Beata Kozidrak jest nie do poznania. Do sieci trafiło nagranie. Kusy strój i DUŻA PERUKA. Co ona z siebie robi?!

Katarzyna Dowbor z ogromnym bukietem kwiatów w "Pytaniu na śniadanie"

Medialnie doniesienia z początku tygodnia okazały się trafne. W sobotni poranek na antenie "Pytania na śniadanie" widzów powitała Katarzyna Dowbor. Dziennikarka do spółki z Filipem Antonowiczem została nową prowadzącą śniadaniówkę TVP. Parę dzieli spora (aż 26 lat) różnica wieku, której jednak nie było widać na wizji. Pierwszy odcinek "Pytania na śniadanie" z Katarzyną Dowbor oraz Filipem Antonowiczem został dość chłodno przyjęty przez fanów, a zdania są podzielone. - Dawne PNŚ było takie fajne, chciało się oglądać, a po zmianach jest nieciekawe.Te zmiany obniżyły wysoki poziom PNŚ - pisali niezadowoleni fani. Inn mieli zgoła inne zdanie i bardzo przypadły im do gustu zmiany. - Teraz panie 60+ to już nie te babcie z dawnych lat, teraz często spełniają się zawodowo, pięknie się ubierają, dbają o swoją urodę, podróżują i to jest cudowne. Zresztą widać to po dzisiejszych gościach i Samej prowadzącej. Tylko zdrówka życzyć. Super, pozdrawiam redakcję PnŚ - napisała jedna z zadowolonych internautek.

Katarzyną Dowbor podczas pierwszego dnia w "Pytaniu na śniadanie" czekała miła niespodzianka. Lubiana dziennikarka została zaskoczona przez ekipę "PnŚ" ogromnym bukietem kwiatów. Gwiazda wyglądała za zaskoczoną oraz niezwykle wzruszoną.

