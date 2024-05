Katarzyna Dowbor w żałobie. Płyną smutne informacje

El Dursi obudziła ukochanego w środku nocy. Nie do wiary, co było potem

Katarzyna Dowbor oraz jej ekipa odwiedziła panią Annę w 2021 roku. Kobieta nie miała łatwego życia i nie zdążyła nacieszyć się odnowionym domem. Dowbor kiedy dowiedziała się o śmierci uczestniczki postanowiła zabrać głos - padły bardzo wzruszające słowa.

Nie żyje uczestniczka "Nasz Nowy Dom". Katarzyna Dowbor zabiera głos

Pani Anna Malinowska była uczestniczką programu "Nasz Nowy Dom" w 2021 roku otrzymała wyremontowany dom. Los nie oszczędzał kobiety. Miała bardzo trudne życie, jednak zawsze na pierwszym miejscu stawiała swoją ukochaną wnuczkę Gabrysię. Dziewczynka po śmierci babci nie ma żadnej rodziny. Niedawno na temat pani Anny wypowiedziała się Dowbor, która wówczas prowadziła programu.

"Pamiętam ją doskonale. Pamiętam, że jej wnusia była wtedy jeszcze dosyć mała. W tej chwili też jest jeszcze dzieckiem, które zostało w tragicznej sytuacji. Jest bez mamy, która również zmarła na chorobę nowotworową i bez babci. Pamiętam panią Annę jako bardzo dzielną kobietę. Prowadziła pub, straciła go i bardzo to przeżywała" - wyznała Katarzyna Dowbor w rozmowie z portalem plotek.pl.

Pani Anna prowadziła lokal "Modrzewiak". To właśnie tam spotkała miłość swojego życia, pana Janka, który zmarł w 2019 roku. Rok po odejściu ojca zmarła córka pani Anny, Urszula. Wówczas wnuczka Gabrysia trafiła pod opiekę babci.

"Pamiętam jej ogromną troskę wobec wnuczki. Wtedy nikt nie sądził, że panią Anię też dotknie problem choroby. Bardzo to jest dla mnie smutne, bo jestem gdzieś tam do tych ludzi przywiązana. Mam wiele wspomnień związanych z tym programem i bohaterami. Nie chciałabym dostawać takich wiadomości, a to już było kilkukrotnie [...] A pani Ania była super babcią, dbała o małą... Smutne to" - mówiła Dowbor.

