Katarzyna Figura w święta została sama. "Moje dzieci są gdzieś w świecie"

Choć na co dzień stroni od show-biznesowego zgiełku, na ekranie wciąż ma swoje stałe miejsce. Przeszła do historii polskiego kina rolami w takich filmach jak "Pociąg do Hollywood", "Kingsajz", "Ajlawju" czy "Żurek". Potrafi być zmysłowa, charyzmatyczna i poruszająco autentyczna. Jej kreacje na długo zostają w pamięci – podobnie jak jej życiowa siła.

Katarzyna Figura świętuje bez rodziny

Katarzyna Figura mówi o córkach z dumą i czułością. Koko i Kaszmir – owoce jej małżeństwa z amerykańskim operatorem Kaiem Schoenhalsem – wyjechały z Polski i idą własnymi ścieżkami. Kaszmir studiowała w Londynie, Koko związała się z modą. Obie mieszkają teraz w Paryżu i nieustannie inspirują matkę swoją otwartością, wrażliwością, niezależnością.

Naprawdę, proszę mi wierzyć: nie jestem samotna. Moje dzieci są gdzieś w świecie, realizują swoje życie. To, jak się rozwijają, jak są otwarte na ludzi i kultury, jest dla mnie ogromną inspiracją – powiedziała z uśmiechem.

Katarzyna Figura po rozwodzie zaczęła nowe życie

To właśnie dla nich aktorka wiele lat temu zdecydowała się na radykalną zmianę. Po burzliwym i publicznym rozwodzie, w którym oskarżała męża o przemoc psychiczną i fizyczną, wyprowadziła się z Warszawy i zamieszkała w Gdańsku. Z dala od medialnego szumu, w otoczeniu morza i wolności, zbudowała sobie nowe życie. Takie, które miało dać jej i dzieciom spokój. Dziś, gdy córki są już dorosłe, a Figura została sama w domu, nie czuje się ani opuszczona, ani nieszczęśliwa.

Samotność może być czymś dobrym, jeśli się ją zrozumie i zaakceptuje. Dla mnie to czas refleksji, pracy, kontaktu z naturą i sobą samą

– mówiła w jednym z wcześniejszych wywiadów. Katarzyna Figura przeszła przez piekło, ale wyszła z niego mocniejsza. Dziś nie musi niczego udowadniać – ani światu, ani sobie. Święta spędzone w ciszy nie są dowodem na pustkę. Przeciwnie – są chwilą, w której może usłyszeć siebie wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej.

