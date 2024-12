Tuż po finale "The Voice of Poland" wydało się, jaki naprawdę jest Kuba Badach! Wiemy, co wyprawiał za kulisami

Katarzyna Figura to prawdziwa ikona polskiego filmu. Produkcje z jej udziałem na zawsze wpisały się do klasyki kinematografii. Aktorka popularność i uznanie fanów zyskała rolami w "Kingsajzie" czy "Killerze". Mimo upływu lat ona cały czas zachwyca doskonałą formą. Jakiś czas temu wyjawiła, co robi, aby zachować piękną sylwetkę. To gotowy przepis na sukces.

Zobacz też: Katarzyna Figura poważnie chora! "To nie jest żaden wstyd". Aktorka ujawnia porażające szczegóły

Katarzyna Figura zdradziła przepis na piękną sylwetkę

Katarzyna Figura od jakiegoś czasu zachwyca zgrabną sylwetką. Wszyscy fani zastanawiają się, jak popularna aktorka to zrobiła. Okazuje się, że gwiazda nie ma problemu z tym, aby opowiadać o swojej metamorfozie. Gwiazda w jednym z wywiadów przyznała, że wystarczyła zmiana nawyków żywieniowych. Zbilansowana dieta i wykluczenie kilku produktów - to gotowy przepis na sukces w przypadku Katarzyny. 62-latka zrezygnowała z jedzenia słodyczy, białego pieczywa, kaszy, ziemniaków, a także makaronu. Zamiast tego wybiera warzywa, owoce, chude mięso, a także ryby.

Zobacz też: 22-letnia córka Katarzyny Figury zaszalała. Pozowała w samej bieliźnie. WOW!

Sedno tkwi we właściwym zbilansowaniu diety. Chodzi o to, żeby nie jeść za dużo i żeby jeść białko i przede wszystkim warzywa. Zachęcam wszystkich do jedzenia naszych polskich sezonowych warzyw - mówiła wiele lat temu w rozmowie z portalem kobieta.dziennik.

Zobacz też: Kasia Figura nie mogła powstrzymać łez u Olejnik. Samo wspomnienie Stuhra roztrzaskało jej serce

W dalszej części wywiadu gwiazda wyjawiła, że większość kobiet ma bardzo mało czasu dla siebie. Aktorka przyznała, iż należy umieć opracować taktykę, która pomoże nam trzymać zdrową dietę.

"Współczesne kobiety mają bardzo mało czasu dla siebie, ponieważ oddają go pracy i dbaniu o dom rodzinny. Dlatego chwile, które spędzamy przy stole z rodziną, są bardzo ważne. Trzeba umieć opracować taktykę, sposób, żeby ten wspólny posiłek był przygotowany szybko, ale mieścił się w zdrowej i zbilansowanej diecie" - wyjawiła Figura w tym samym wywiadzie.

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że gwiazda choruje na cukrzycę. Nie wyjawiła jednak czy miało to wpływ na utratę wagi. Aktorka angażuje się jednak w różne kampanie promującą profilaktykę, publikując w sieci materiały na ten temat.

Zobacz też: Katarzyna Figura w szczerej rozmowie z "Super Expressem": Moją rolą życia jest rola matki

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Figura mocno schudła. Musicie zobaczyć jej najnowsze fotki. Te zdjęcia zrobią na was wrażenie. Polska aktorka wygląda rewelacyjnie!

Sonda Czy Katarzyna Figura to dobra aktorka? Tak, jest świetna! Nie. Wydaje mi się, że nie będzie w moim typie.