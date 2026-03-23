Katarzyna Nosowska wspomina początki kariery. Tak wokalistka Hey wyglądała ponad 30 lat temu!

Katarzyna Nosowska uznawana jest już dziś za jedną z największych ikon polskiej muzyki. Ta dziedzina sztuki była jej bliska już w czasach nastoletnich, a jako uczennica technikum śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Szczecińskiej, aż w końcu zaczęła się udzielać w lokalnych, szczecińskich zespołach. W tych czasach przyszła ikona polskiej sceny śpiewała w takich kapelach, jak Włochaty Odkurzacz, Szklane Pomarańcze, Kafle i Dum Dum. Z ostatnią ze wspomnianych formacji rozstała się w gniewie już po pierwszym koncercie, przez co wpadła w konflikt z jej założycielem, Piotrem Banachem. Ten w 1992 roku, po dwóch latach braku kontaktu, odezwał się do Nosowskiej i zaproponował dołączenie do nowo powstałego zespołu Hey.

Uznaje się, że grupa dała swój pierwszy koncert na Rock Festiwalu, który odbył się 1 lipca 1992 roku w Kielcach. Członkowie Hey postanowili też dostać się na wydarzenie, które mogło realnie zmienić bieg kariery kapeli - mowa oczywiście o słynnym festiwalu w Jarocinie. Udało się to dzięki nagranej w 1990 roku kasecie demo, jeszcze jako Dum Dum. Hey szybko zyskał przychylność tak widowni, jak i krytyków, zdobywając na festiwalu nagrodę dziennikarzy. Po występie współpracę zespołowi zaproponowała też Katarzyna Kanclerz.

Katarzyna Nosowska na zdjęciu z 1992 roku!

To właśnie do tego przełomowego dla całej swojej kariery powróciła teraz Katarzyna Nosowska. Artystka w miniony weekend wrzuciła na swoją relację na Instagramie zdjęcie, przedstawiające jej bilet na festiwal w Jarocinie właśnie z 1992 roku! Z racji tego, że była ona wykonawczynią, miał on kolor czerwony - bilety uczestników były zielone.

Uwagę wszystkich zwróciła przede wszystkim fotografia samej Nosowskiej, która w momencie rozpoczynania wielkiej kariery miała dokładnie 21 lat! Frontmanka Hey ma na niej krótkie, zaczesane do tyłu, ciemne włosy. Choć sama fotka już zniknęła z mediów społecznościowych Nosowskiej, to jak wiemy, w sieci nic nie ginie!

Tak prezentowała się Katarzyna Nosowska ponad 30 lat temu!

Autor: nosowska.official/ Instagram