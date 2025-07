Katarzyna Pakosińska ucisza plotki jednym zdjęciem. To koniec domysłów o kryzysie?

Choć w mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o kryzysach w ich związku, Katarzyna Pakosińska i Irakli Basilaszwili zdają się tym zupełnie nie przejmować. Para, która niebawem będzie świętować ósmą rocznicę ślubu, znów znalazła się w centrum uwagi. Jednak tym razem za sprawą jednego zdjęcia, które wywołało w sieci falę komentarzy. Czy to ostateczny dowód na to, że wciąż są sobie bliscy?