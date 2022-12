Katarzyna Skrzynecka nie musi odmawiać sobie w święta niczego. Mąż kocha ją taką, jaką jest! "Zbyt go lubię, by się go pozbywać"

Jak Katarzyna Skrzynecka reaguje na przykre komentarze w sieci? Pomaga jej miłość męża. "Dla nich mogę być 'podstarzałą gwiazdką'"

Katarzyna Skrzynecka co jakiś czas porusza temat "nadprogramowych kilogramów" i ubolewa nad tym, że na kobiety wywierana jest w tym kontekście duża presja. Gwiazda nie ukrywa, że jej sylwetka ulega zmianom na przestrzeni lat, które zdają się żywo interesować także i fanów aktorki. Niestety, niektóre z ich uwag średnio przypadły do gustu Skrzyneckiej, która otwarcie mówi o mierzeniu się z hejtem w sieci. Zdradziła, czy czyta docinki na swój temat!

Liczę się wyłącznie ze zdaniem osób, które uznaję za prawdziwe autorytety: moich mentorów, przyjaciół, rodziny. Nie interesują mnie opinie samozwańczych ekspertek i ekspertów, którzy sami w życiu niczego nie osiągnąwszy, dają sobie prawo do obsmarowywania innych. Dla takich mogę być "starą, grubą krową" czy "podstarzałą gwiazdką". Mam to serdecznie… "tamże" - dobitnie podkreślała w rozmowie z magazynem "Party" Katarzyna Skrzynecka. Jak twierdzi, stara się nie czytać złośliwych komentarzy i doniesień na swój temat.

Te słowa potwierdził także mąż gwiazdy, Marcin Łopucki. Bez ogródek mówił o tym, że zdążyli się już niemal przyzwyczaić do rozlicznych, najczęściej kompletnie rozbieżnych, ocen internautów.

Bywaliśmy z Kasią hejtowani niemal za wszystko: za wygląd za ubiór, za niewielką różnicę wieku między nami, choć to tylko trzy lata, a ja nawet za osiągnięcia sportowe - wyznawał zakłopotany.

Jak ze zjawiskiem hejtu w sieci poradziła sobie finalnie Katarzyna Skrzynecka, którą fani podejrzewali m.in. o retusz zdjęć? Jak dodawała, jeśli chodzi o wygląd, liczy się dla niej tylko to, jak prezentuje się w oczach męża. A ten ma akceptować ją dokładnie taką, jaką jest!

Gdyby pragnął mieć żonę XS-kę, toby sobie taką wybrał – jest tego kwiata pół świata! Gdybym dziś raptownie schudła 20 kilogramów, straciłabym pewnie w pierwszej kolejności biust, a zbyt go lubię, by się go pozbywać - śmiało stwierdziła Katarzyna Skrzynecka. Dla Marcina Łopuckiego jest najpiękniejsza w każdym rozmiarze! Wygląda na to, że w te święta "ostatniego" kawałka serniczka nie trzeba będzie sobie odmawiać.

Katarzyna Skrzynecka nigdy nie ukrywała, że doświadcza wahań wagi. Gwiazda zdradziła, że dodatkowych kilogramów przybyło jej także przez pandemię! Zobaczcie, jak zmieniała się jej sylwetka w naszej galerii zdjęć poniżej.

