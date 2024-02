Katarzyna Skrzynecka otworzyła się na temat zdrady. Wspominała o szukaniu nowych przygód. Co na to jej mąż Marcin?

Katarzyna Skrzynecka otworzyła się na temat zdrady

Katarzyna Skrzynecka od wielu lat tworzy zgrane małżeństwo z Marcinem Łopuckim. Para do tej pory raczej stroniła od skandali i obnażania swojego związku w mediach. W 2009 roku, zakochani powiedzieli sobie sakramentalne „tak” i od tamtej pory są nierozłączni. - Im bardziej poznawałem Kasię, tym mocniej byłem pewien, że to jest ta kobieta, na którą czekałem tyle lat! - mówił Marcin w jednym z wywiadów. Małżonkowie w 2011 roku doczekali się córki. Otrzymała bardzo oryginalne imiona - Alikia Ilia. I choć wydają się idealnym małżeństwem, to w jednym z ostatnich wywiadów Kasia Skrzynecka otworzyła się na temat zdrady. Zapytana przez dziennikarkę portalu ShowNews.pl, czy kiedykolwiek myślała o zdradzie, odparła, że "raczej nie". Jednak to nie wszystko.

Skrzynecka szczerze wyznała, co myśli o szukaniu nowych przygód będąc w związku

Kasia nie kryje, że w relacji z partnerem najważniejsze jest dla niej zaufanie i przyjaźń. To dzięki temu udaje jej się tworzyć ciepłe i szczere relacje z ludźmi. A co sądzi o szukaniu nowych przygód będąc w stałym związku? - Nigdy nie łączyłam się z ludźmi, którzy chcą grać pierwsze skrzypce w towarzystwie, błyszczeć, robić fantastyczne wrażenie i szukać nowych przygód, bo moje serce nie ulega takim ludziom - wyznała. Aktorka ma także ważną radę dla kobiet, świeżo upieczonych mam. - Powtarzam wszystkim kobietom, które rozpoczynają swoje związki, żebyśmy nawet w momencie, w którym zostajemy mamami, pamiętały o swoim mężu. Nie możemy stać się tylko mamą, a przestać być żoną [...], bo mąż może poczuć się odsunięty na drugi plan - dodała Skrzynecka.