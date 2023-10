Skrzynecka bez ogródek o swoim wyglądzie. "Chciałabym mieć parę kilo mniej"

Zawsze uważałam, że trzeba się po prostu umiejętnie i fajnie ubierać. Nie eksponować tego, co lubimy w sobie mniej, i wyeksponować to, co fajne. Myślę, że trzeba uświadamiać młode dziewczyny, że nie wszystko musi koniecznie być z takiego kanonu, jaki wygładzają aplikacje graficzne w Internecie - uważa Katarzyna Skrzynecka.