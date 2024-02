Katarzyna Skrzynecka rozpływa się nad Marcinem Hakielem. "Marcinuuu Kochany. Ależ mi sprawiłeś fantastyczną NIEZPODZIANKĘ I RADOŚĆ"

Ela Romanowska już po ślubie?! Pokazała zdjęcie z mężem z okazji jego urodzin. Dobrze go znacie!

Już 3 marca na antenie Polsatu wystartuje kolejna odsłona "Tańca z gwiazdami". Jedną z par, która pojawi się na parkiecie popularnego show będzie Dagmara Kaźmierczak i Marcin Hakiel. Z tej okazji znany tancerz opublikował na Instagramie wspominkowe wideo z pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami". Były mąż Katarzyny Cichopek tworzył wtedy parę z Katarzyną Skrzynecką, z którą zajął ostatecznie czwarte miejsce. Na nagraniu z 2005 roku widzimy, jak show wyglądało prawie 20 lat. Katarzyna Skrzynecka widząc nagranie nie ukrywała wzruszenia i pokusiła się o długi komentarz.

- Wow, Marcinie kochany. Ależ mi sprawiłeś fantastyczną niespodziankę i radość przypomnieniem tej kapitalnej tanecznej przygody. Ileż my mieliśmy radości z tego tańca, ileż fantastycznej energii, Aż łzy mi się serdeczne zakręciły w oczach, gdy to obejrzałam. To były chyba pierwsze 'historyczne' cztery 'dziesiątki' w historii tego programu. 'Taniec z Gwiazdami' był spełnieniem marzeń mojego dzieciństwa o nauce tańca towarzyskiego, a nauka pod twoją opieką - wielką satysfakcją, pasją i radością - napisała Katarzyna Skrzynecka.