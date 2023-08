Dramat! Nie żyje kluczowy aktor "M jak miłość"! Co dalej z serialem?

Katarzyna Skrzynecka zadebiutowała 38 lat temu

Katarzyna Skrzynecka już kilkadziesiąt lat zajmuje ważne miejsce w świecie polskiego show-biznesu. Niedawno aktorka, prezenterka i piosenkarka została współprowadzącą nowy program w Zoom TV. Jej partnerem na wizji będzie Piotr Gąsowski, z którym w Polsacie prowadziła programy "Twoja twarz brzmi znajomo" i "Taniec z gwiazdami". Wiadomo też, że Katarzyna Skrzynecka jest jedną z głównych gwiazd filmu "Kogel Mogel 5", do którego niedawno ruszyły zdjęcia. Na brak zajęć zatem 53-letnia gwiazda narzekać nie może. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że od debiutu Katarzyny Skrzyneckiej na wielkim ekranie minęło już 38 lat! Aktorka wystąpiła wówczas w filmie "Pewnego letniego dnia" Jakuba Rucińskiego. Od tego czasu Katarzyna Skrzynecka wystąpiła w wielu sztukach, filmach i serialach. Odniosła także sukcesy na polu muzycznym. Nic dziwnego zatem, że to właśnie ona zwyciężyła pierwszą edycję programu "Twoja twarz brzmi znajomo", którego potem była współprowadzącą. Nie jest zresztą powiedziane, że Katarzyna Skrzynecka nie wróci do Polsatu, co mówił w rozmowie z "Super Expressem" Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji.

Katarzyna Skrzynecka była i bardzo szczupła, i okrąglejsza. W każdym wydaniu wygląda znakomicie

Aktorka należy do osób, które nie mają problemu z własną figurą. Katarzyna Skrzynecka ma do siebie duży dystans i nie ucieka się sztuczek, które fałszują obraz rzeczywistości. Była gwiazda Polsatu w swoim życia była i bardzo szczupła, i nieco okrąglejsza. W każdym wydaniu jednak prezentuje się znakomicie. I chyba zdaje sobie z tego sprawę! Niedawno pokazała swoje plażowe zdjęcia, które okrasiła bardzo wymownym podpisem. - Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać "nieapetyczna". Trzeba umieć ładnie i z gracją nosić takie ciało, jakie się ma, i umiejętnie je ubrać, by było kobiece i zmysłowe" - napisała Katarzyna Skrzynecka. Nic dodać, nic ująć.

