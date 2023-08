Szykuje się wielki powrót do Polsatu. Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski dostaną nową pracę!

Edward Miszczak obejmując stanowisko dyrektora programowego w Polsacie pokazał niektórym gwiazdom, kto trzyma władzę. Jedne poczuły się urażone, inne odsunięcie od dotychczasowych projektów przyjęły ze spokojem. Dyrektor zapewnia jednak, że wcale nie jest taki straszny jak go malują w niektórych mediach. Jest pełen pomysłów zarówno na nowe jak i stare sprawdzone programy.

Miszczak negocjuje z Kasia Skrzynecka i Piotrem Gąsowskim!

W rozmowie z nami przyznał, że nie przekreślił współpracy z Katarzyną Skrzynecką i Piotrem Gąsowskim. Ma już nawet dla dla nich propozycje. Rozmowy już trwają. - To, że Kasie odeszła od nas, to że Gąsu od nas odszedł, to nie są ostateczne decyzje. Rozmawiamy i z Kasią, rozmawiamy i z Gąsem. Jego syn jest teraz w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tu się wszystko ułożyło. To tylko media robią ze mnie krwiożerczego człowieka. A tak nie jest. Proszę zobaczyć, jestem delikatnym facetem - mówi „Super Expressowi” Miszczak. Zatem to tylko kwestia czasu, kiedy ich gwiazdy znów zabłysną na antenie. Jak udało nam się dowiedzieć Katarzyna i Piotr są brani pod uwagę jako duet prowadzący zapowiadaną już od jakiegoś czasu śniadaniówkę Polsatu. Stanowią doskonały duet, który już wcześniej prowadził na żywo „Taniec z gwiazdami” w stacji TVN i to właśnie za rządów Miszczaka. Aktorzy od lat grają też wspólnie w spektaklu "Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania".

Skrzynecka i Gąsowski w śniadaniówce Polsatu?

Mówi się, że mogliby być odpowiednikiem Doroty Wellman (62 l.) i Marcina Prokopa (46 l.) w porannym paśmie, gdyż świetnie ze sobą rezonują, mają podobne poczucie humoru i budzą sympatię widzów. - Niewykluczone, że Kasia i Piotrek będą prowadzić śniadaniówkę Polsatu. Oboje są też świetnymi aktorami, z zacięciem komediowym. Polsat teraz kręci dużo nowych seriali. Prawdopodobnie i dla nich będą jakieś role – zdradza nam osoba związana z telewizją Polsat.

Więcej w naszym wywiadzie wideo z Edwardem Miszczakiem!

Edward Miszczak ostro o Małgorzacie Rozenek: „Wybrała inną karierę, która nigdzie jej nie zaprowadziła” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.