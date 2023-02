i Autor: AKPA Katarzyna Smolińska z Top Model została mamą! Poznaliśmy płeć maluszka i zobaczyliśmy zdjęcie

Gratulacje!

Katarzyna Smolińska z Top Model została mamą! Poznaliśmy płeć maluszka i zobaczyliśmy zdjęcie

sylwiab 12:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Katarzyna Borkowska (wcześniej Smolińska) zasłynęła w przestrzeni publicznej dzięki udziałowi w pierwszej edycji Top Model, w którym była jedną z pretendentek do zwycięstwa. I choć niespodziewanie odpadła w półfinale, to zdążyła zaskarbić sobie sympatię rzeszy fanów, którzy do dziś śledzą jej konta w mediach społecznościowych. Modelka pochwaliła się w sieci, że właśnie została mamą!