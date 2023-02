Olga Kalicka do tej pory nigdy o tym nie mówiła. Nikt nie miał pojęcia, jak źle z nią jest

W połowie grudnia 2021 roku Olga Kalicka poinformowała, że rozstała się ze swoim partnerem i ojcem urodzonego w 2019 roku Aleksa - Cezarym Nowakiem. Aktorka zapewniała, że mimo końca ich relacji, oboje dołożą wszelkich starań, by ich synek miał bardzo szczęśliwe i pełne radości dzieciństwo.

Teraz gościła w podcaście Kamila Balei "Tato, no weź!" w Radio Złote Przeboje, w którym z wyczuwalnym smutkiem w głosie mówiła o samotnym i samodzielnym macierzyństwie. Najwięcej kosztowała ją nauka proszenia najbliższych o pomoc.

- Bywały dni, tygodnie, a nawet miesiące, kiedy byłam kompletnie bez sił. Mam bardzo dużo osób wokół siebie. To nie jest tak, że jestem samotna. Tylko zrozumiałam, że jeśli chcę, żeby ktoś mi pomógł, to muszę to zakomunikować. I to jest ok, że potrzebujesz pomocy. Zanim ja to zrozumiałam! Było mi bardzo trudno - mówi Olga Kalicka.

- Sama siebie okłamywałam w tym, mówiłam, że "spoko, przecież daję radę, ogarnę". Aż przyszedł taki dzień, kiedy nie miałam ochoty wstać z łóżka. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i powiedziałam "słuchaj, przyjedź, proszę cię, pomóż mi. Wyszykuj Aleksia do przedszkola, bo ja nie wstanę". Ona usiadła i powiedziała "Ale dlaczego ty nic nie mówiłaś?!" - wspomina Olga.