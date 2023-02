Mama Ginekolog unika wychodzenia na balkon po skandalu, który wywołała! Dostała "DONICZKĄ w ŁEB"?!

Mama Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicka wywołała ogromny skandal po tym, jak w jednej z instagramowych relacji przyznała, że w wolnym czasie, poza kolejką przyjmuje rodzinę i znajomych w gabinecie prowadzonym w ramach umowy z NFZ. Sprawą zainteresował się sam Narodowy Fundusz zdrowia, który zażądał wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, w którym przyjmuje Sochacki-Wójcicka. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, Departament Kontroli NFZ prowadzi postępowanie w związku z działalnością Mamy Ginekolog.

Mama Ginekolog zabrała głos po aferze, którą wywołała. Nie wychodzi na balkon!

Nicole Sochacki-Wójcicka długo nie odnosiła się do afery, którą wywołała. W końcu, po kilku dniach, udostępniła w sieci wiadomości od zaniepokojonych internautów, którzy dopytują, jak się czuje. Lekarka odpowiedziała, że unika wychodzenia na balkon.

- Obecnie nie chce mi się wychodzić na balkon, bo jak tylko wyjdę, to dostaję błotem lub zgniłym jajem. Siedzę w domu, chodzę do pracy i wracam do domu, na balkon nie wychodzę na wszelki wypadek. Dzięki za wiadomość, miło! [...] Dziś odważyłam się i wyszłam na balkon, pokazałam kwiaty od męża i dodałam kilka ogłoszeń. Dostałam znów nauczkę, by nie wychodzić. Doniczką w łeb od sąsiadki z góry i błotem od dołu - odpowiedziała.

Inna internautka zapytała, czy Mama Ginekolog zamierza kontynuować swoją działalność w mediach społecznościowych. Influencerka odpowiedziała twierdząco, ale podkreśliła, że nie wie, kiedy to nastąpi.

- Tak, ale nie wiem kiedy i co będę udostępniać. Świat uwielbia plotki i dramy. Jeśli bym tę wiadomość wrzuciła na stories, to pewnie nawet to by ktoś rozdmuchał i napisał o tym artykuł - czytamy.

i Autor: Instagram/@mamaginekolog

