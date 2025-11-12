Kasia Zillmann, która zyskała uznanie zarówno w świecie sportu, jak i w show-biznesie, po odpadnięciu z "TzG" opublikowała nagranie, w którym szczerze opowiedziała o tym, jak wyglądał jej pierwszy poranek po zakończeniu przygody na parkiecie. Jak przyznała, nagrała film "na gorąco", ale potrzebowała czasu, by być gotową, by się nim podzielić. W emocjonalnym wpisie zdradziła, że mimo bólu i rozczarowania, w pewnym sensie czuje się zwyciężczynią.

Kasia Zillmann zdobyła się na wzruszające wyznanie w sieci

Wideo pokazuje Katarzynę spacerującą po mieście i dzielącą się refleksjami o tym, jak wiele zyskała dzięki udziałowi w programie.

Dobra, ten poranek był wczoraj. Nagrałam to na gorąco, ale dopiero teraz mam psychę posłuchać i udostępnić. Czy boli? Tak, boli (...) Czy czuję się jakbym przegrała Igrzyska? Być może, ale całe szczęście medal jest dalej ze mną - dodała Kasia w opisie wideo.

Zillmann przyznała, że dla niej prawdziwym sukcesem nie była Kryształowa Kula, lecz to, że mogła być inspiracją dla innych.

Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko (...) Mogłam być tą reprezentacją, której mi brakowało i mogłam dotrzeć do serc wielu ludzi. Wzrok matki, która mówi, że jej córka jest w takiej samej sytuacji i widzi tę nadzieję we mnie, to dla mnie jest więcej niż Kryształowa Kula. Naprawdę. Bądźcie tacy, jacy chcecie - dodała poruszona Zillmann.

Słowa wioślarki odbiły się szerokim echem w sieci. Internauci natychmiast zasypali jej profil falą komentarzy pełnych wsparcia i podziwu. Wielu podkreślało, że udział Zillmann i jej tanecznej partnerki, Janji Lesar, był czymś więcej niż tylko rozrywką. To symboliczny krok w kierunku większej otwartości i akceptacji.

