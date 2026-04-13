Katy Perry oskarżona o molestowanie seksualne. Aktorka mówi o szokującym doświadczeniu

Ruby Rose oskarża Katy Perry o napaść w klubie

Amerykańska gwiazda popu mierzy się z niezwykle poważnymi zarzutami natury seksualnej. Aktorka Ruby Rose postanowiła podzielić się w sieci wstrząsającą relacją z wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Pretekstem do tego wyznania stał się wpis na platformie X (dawniej Twitter), w którym pokazano, jak Katy Perry reagowała na koncert Justina Biebera podczas festiwalu Coachella. To właśnie pod tym materiałem gwiazda ekranu zamieściła swój pierwszy, uderzający w wokalistkę komentarz.

„Katy Perry dopuściła się na mnie napaści seksualnej w klubie nocnym Spice Market w Melbourne. Kogo obchodzi, co ona myśli ”

Na tym jednym wpisie się nie skończyło. Artystka w kolejnych wiadomościach publikowanych w mediach społecznościowych zaczęła ze szczegółami opisywać rzekomą napaść ze strony autorki światowych hitów.

„Nie pocałowała mnie. Zobaczyła, jak odpoczywam na kolanach mojej najlepszej przyjaciółki, żeby jej uniknąć, i pochyliła się, ściągnęła jej bieliznę na bok i zaczęła ocierać swoją obrzydliwą c*pę o moją twarz, aż otworzyłam oczy i zwymiotowałam na nią”

Amerykańska wiza za milczenie o zachowaniu Katy Perry

Gwiazda serialu "Orange Is A New Black" przekonuje również, że piosenkarka podjęła konkretne kroki, aby cała sytuacja nigdy nie ujrzała światła dziennego. Pochodząca z Australii Ruby Rose miała otrzymać od wokalistki obietnicę pomocy w zdobyciu niezbędnych dokumentów umożliwiających legalny pobyt w Stanach Zjednoczonych. Miała to być cena za zatajenie prawdy o skandalicznym incydencie.

„Opowiedziałam tę historię publicznie, ale zmieniłam ją na zabawną, pijacką historyjkę, bo nie wiedziałam, jak inaczej sobie z nią poradzić. Później zgodziła się pomóc mi w uzyskaniu wizy do USA. Więc zachowałam to w tajemnicy, ale naprawdę nie jest dobrą osobą. Miałam dopiero nieco ponad 20 lat”

Otoczenie Katy Perry ostro reaguje na zarzuty

Na odpowiedź ze strony obozu piosenkarki nie trzeba było długo czekać. Oficjalny przedstawiciel Katy Perry kategorycznie odciął się od rewelacji głoszonych przez australijską aktorkę, przekazując redakcji portalu Variety jednoznaczne oświadczenie.

„Oskarżenia rozpowszechniane w mediach społecznościowych przez Ruby Rose na temat Katy Perry są nie tylko kategorycznie fałszywe. To niebezpieczne, bezczelne kłamstwa. Pani Rose ma udokumentowaną historię wysuwania poważnych publicznych oskarżeń w mediach społecznościowych przeciwko różnym osobom, którym te osoby wielokrotnie zaprzeczały.”

