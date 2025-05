Odważna Roxie Węgiel! Założyła tak kusą dzierganą mini, że musiała uważać. No i te szpile! Polsat Hit Festiwal należy do niej

Choć Kayah słynie z oryginalnego stylu i niechęci do modowego banału, tym razem zaskoczyła wszystkich subtelnym, ale niezwykle charakterystycznym lookiem. Pojawiła się na konferencji prasowej Polsat Hit Festiwal 2025 w stylizacji, która błyskawicznie zyskała miano "mafijnej". Ciepłe beże, ciężka złota biżuteria, wielki kapelusz i nonszalancja – niczym kobieta gangstera.

Mafijna Kayah na konferencji Polsat Hit Festiwal 2025

Elegancka z kobiecym akcentem na piersi - Kayah zachwyciła prostą, ponadczasową stylizacją, w której główną rolę odegrał garnitur w paski marki C&A. Ten dwuczęściowy zestaw można kupić w popularnej sieciówce – marynarka kosztuje 309,99 zł, a spodnie 229,99 zł. To świetny dowód na to, że szyk nie musi iść w parze z metką za kilkanaście tysięcy.

Artystka zestawiła garnitur z białym, materiałowym kwiatem przypiętym do klapy marynarki, co dodało stylizacji kobiecej delikatności. Do tego wyraziste dodatki: ciężka złota biżuteria i oversizowy kapelusz z szerokim rondem, który dopełnił mafijno-wdowi klimat. Stylizacja była przemyślana w najmniejszym detalu i idealnie wpasowała się w wizerunek artystki – niezależnej, silnej, ale zawsze z nutą ekstrawagancji.

Podczas konferencji Kayah nie tylko pozowała do zdjęć, ale również zaprosiła fanów do wspólnego świętowania wyjątkowego momentu – 30-lecia swojej kariery scenicznej. Jubileuszowy występ na Polsat Hit Festiwal 2025 ma być pełen emocji, wspomnień, ale też kobiecej siły i stylu. Polsat Hit Festiwal 2025 trwa od piątku 23 maja do niedzieli 25 maja i można oglądać go w Polsacie.

