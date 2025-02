Kayah, czyli Katarzyna Rooijens z domu Szczot, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, kompozytorek oraz autorek tekstów. Od lat eksperymentuje z różnymi gatunkami muzycznymi, od popu i rocka po jazz czy muzykę etniczną. Poza działalnością artystyczną prowadzi własną wytwórnię muzyczną Kayax, wspierając młodych artystów na polskim rynku. Angażuje się również w działania społeczne, często zabierając głos w ważnych kwestiach dotyczących praw człowieka czy równości. Dzięki swojej charyzmie i wszechstronności od lat pozostaje jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej sceny muzycznej. Niestety w ostatnim czasie życie jej nie rozpieszcza. Gwiazda dodała na swoje media społecznościowe emocjonalny wpis, w którym wyjawiła, że właśnie odszedł jej bliski przyjaciel.

Nie od dziś wiadomo, że Kayah od jakiegoś czasu była właścicielką psiaka Greya. Znana wokalistka w maju zeszłego roku informowała wiernych fanów, że piesek nie czuje się zbyt dobrze. Grey miał problem z poruszaniem się. Gwiazda udała się do weterynarza, który stwierdził, że potrzebny jest rezonans magnetyczny. Badanie ujawniło ogromne zmiany w obrębie kręgosłupa zwierzątka.

Moja miłość największa! Od ponad miesiąca ograniczenia ruchowe. Doszła do tego niesprawność, nóżki nie wytrzymują przysiadu, siada w kupkę, śpi w pieluszkach, bo nie kontroluje siusiania przez sen. Dziś o 19 narkoza i rezonans. Przy jego chorym serduszku, narkoza to jest coś, czego boję się strasznie. Grey i ja mamy te same choroby. To niesamowite, jakim połączonym naczyniem jesteśmy. Pomyślcie o nas ciepło dziś wieczorem. Proszę... - napisała parę miesięcy temu Kayah na Instagramie.