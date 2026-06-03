Kelly Osbourne pokazała się publicznie i zaskoczyła wyglądem! Córka Ozzy'ego w końcu coś zjadła?

Kelly Osbourne to najmłodsza córka Ozzy'ego Osbourne'a. Sam muzyk nigdy nie ukrywał, że to ona właśnie jest jego ulubienicą, a oboje dawali do zrozumienia, że łączy ich szczególna więź. Kelly szybko dała się poznać światowej opinii publicznej, w dużej mierze za sprawą legendarnego już reality show "Rodzina Osbourne'ów". Jeszcze w jego trakcie nastolatka postanowiła spróbować swoich sił w muzyce, gdy w 2002 roku wydała jako swój debiutancki singiel cover kultowego Papa Don't Preach Madonny, który zwiastował jej pierwszy autorski album, Shut Up z tego samego roku. Kolejny album Kelly wydała trzy lata później, po czym zakończyła - przynajmniej na ten moment - karierę muzyczną.

Od tamtej pory córka Ozzy'ego skupia się na działalności przede wszystkim jako osobowość telewizyjna. Kelly od lat wyjątkowo często znajduje się pod ostrzałem reflektorów. Dawniej działo się to w dużej mierze ze względu na jej problemy z alkoholem i substancjami odurzającymi, media rozpisywały się także na temat jej wyglądu. Sytuacja ta nie uległa zmianie także i współcześnie, jednak o ile dawniej zwracano uwagę na Kelly ze względu na jej, jak uważano, nadmierną tuszę, tak teraz wskazuje się na jej drastyczną, niezdrową wręcz chudość.

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Drastyczna zmiana wyglądu Kelly Osbourne

Kelly Osbourne od samego początku nie ukrywała, że bardzo źle zniosła śmierć swojego ojca. Przypominamy, że Ozzy Osbourne zmarł nagle 22 lipca 2025 roku w wyniku rozległego ataku serca. Sama zainteresowana na komentarze odnośnie swojej wagi ostro reagowała tłumacząc, że w jej przypadku żałoba objawiła się ogromnym smutkiem, bólem i utratą apetytu - a co za tym idzie nagłym schudnięciem.

Oczy całego świata zwróciły się na Kelly zwłaszcza na początku tego roku, gdy pokazała swoje niezwykle chude oblicze na galach Grammy i Brit Awards. Bliskie osoby z otoczenia gwiazdy otwarcie w rozmowach z mediami wyrażali zaniepokojenie jej stanem zdrowia. Wygląd Kelly pod kątem nadmiernej chudości skomentowała także Dorota Wellman.

Kelly Osbourne wraca do formy?

W ostatnich tygodniach Kelly Osbourne była wyjątkowo mało aktywna na swoich mediach społecznościowych, przestała się także pokazywać publicznie. Zmieniło się to dopiero teraz! Córka Ozzy'ego pojawiła się gościnnie na występie zespołu Scissor Sisters na festiwalu Brockwell Park.

Kelly nie tylko pierwszy raz od dawna zaśpiewała, wykonując wraz z formacją swój utwór One Word, ale także pokazała się w innej odsłonie, niż jeszcze w lutym tego roku! Do sieci trafiło sporo zdjęć Kelly, tak z samego pokazu, jak i z przygotowań do niego, na których widać kobietę w dużo lepszej formie! Wszystko wskazuje na to, że Osbourne zyskała kilka kilogramów, a dzięki nim także dużo zdrowszy wygląd!

Zobacz na zdjęciach poniżej: