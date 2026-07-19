Kilka dni wcześniej powiedziała "tak". Teraz świat żegna 30-letnią influencerkę

Tragiczna śmierć influencerki podczas miesiąca miodowego. Wcześniej pokazała ślub marzeń

Świat influencerów pogrążył się w żałobie. W wieku zaledwie 30 lat zmarła Laura Viktoria Härtig - niemiecka twórczyni internetowa, która zdobyła popularność dzięki relacjom z podróży, górskich wypraw i aktywnego stylu życia. Informację o jej śmierci przekazano za pośrednictwem jej oficjalnego profilu na Instagramie. Do tragedii doszło podczas miesiąca miodowego we Włoszech. To właśnie wtedy życie młodej influencerki zmieniło się w dramat, który zakończył się po kilkunastu dniach walki o życie.

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Według informacji opublikowanych przez włoskie media, do wypadku doszło na jednej z górskich tras w północnych Włoszech. Laura jechała rowerem, gdy doszło do czołowego zderzenia z innym rowerzystą. Jak podają lokalne serwisy, był nim były olimpijczyk i narciarz alpejski Peter Runggaldier.

Siła uderzenia była ogromna. Z relacji mediów wynika, że rower influencerki dosłownie rozpadł się na dwie części. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy przez długi czas walczyli o jej życie i musieli przeprowadzić resuscytację jeszcze na miejscu wypadku.

Następnie 30-latka została przetransportowana śmigłowcem do włoskiego szpitala. Jej stan od początku określano jako krytyczny. Po pewnym czasie rodzina zdecydowała o przewiezieniu Laury do kliniki w Niemczech, licząc na dalsze leczenie i poprawę jej stanu zdrowia.

Niestety, mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować. Laura Viktoria Härtig zmarła 19 dni po tragicznym wypadku. Informacja o jej odejściu została opublikowana na jej instagramowym profilu, gdzie obserwowało ją ponad 54 tysiące osób.

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Najbardziej poruszające jest to, że zaledwie dwa dni przed wypadkiem influencerka dzieliła się z fanami szczęśliwymi chwilami ze swojego ślubu. Opublikowała zdjęcia z ceremonii i napisała, że poślubiła swojego "bratnią duszę". Nikt nie przypuszczał, że będą to jedne z ostatnich wpisów w jej mediach społecznościowych.

Po śmierci influencerki głos zabrał także Peter Runggaldier. Były olimpijczyk opublikował krótkie oświadczenie, w którym przekazał rodzinie Laury wyrazy współczucia. Jednocześnie poprosił o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym dla wszystkich czasie. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących samego wypadku.

Pod informacją o śmierci Laury pojawiły się tysiące komentarzy. Internauci nie kryją poruszenia i składają kondolencje rodzinie oraz mężowi influencerki. Wielu z nich zwraca uwagę na okrutny zbieg okoliczności - kobieta dopiero rozpoczęła nowy rozdział swojego życia jako żona.

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