26 grudnia do mediów trafiła wiadomość o śmierci Emiliana Kamińskiego. Był on aktorem, reżyserem oraz dyrektorem prywatnego Teatru Kamienica, a prywatnie - od wielu lat mężem Justyny Sieńczyłło, która urodziła mu dwóch synów, Kajetana i Cypriana. Gdy poznał przyszłą wybrankę, ta miała zaledwie 13 lat, zaś Kamiński - 30 lat i... żonę.

Historia związku Emiliana Kamińskiego i Izabelli Jarskiej

Pierwszą żoną Emiliana Kamińskiego była Izabella Jarska. Poznali się w teatrze - była nastolatką, gdy przyszła na spektakl "Szkoła żon", gdzie dostrzegła swojego przyszłego ukochanego. Jak się jednak okazało, Izabella Jarska pomyliła 27-letniego wówczas Emiliana Kamińskiego z Jerzym Małatowskim.

Po kilku latach doszło do zakulisowego spotkania tej dwójki. Między Emilianem Kamińskim i Izabellą Jarską zaiskrzyło - zaczęli się spotykać, a rok później stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się córki, Natalii.

"W ich domu obowiązywał tradycyjny podział ról na męskie i damskie. Ona zajmowała się dzieckiem i kuchnią, przygotowując to, co on lubił najbardziej, np. fasolkę po bretońsku, a z ciast szarlotkę i placek ze śliwkami" - opisywała ich związek Krystyna Gucewicz w książce "Kto jest z kim, czyli jak się kochają".

Dlaczego Emilian Kamiński rozwiódł się z Izabellą Jarską?

Emilian Kamiński mnóstwo czasu poświęcał pracy. To sprawiało, że jego żona, Izabella, musiała dostosować się do jego trybu życia, a także spędzać dużo czasu, czekając na aktora. Taki stan rzeczy wywoływał frustrację w ówczesnej żonie aktora, tymczasem Emilian Kamiński poznał Justynę Sieńczyłło - tę, z którą później stworzył wieloletni związek.

- Właściwie to Justynka jest moją pierwszą żoną, bo poprzednie małżeństwo było nieporozumieniem i nawet Kościół uznał je za nieważne - opowiadał aktor na łamach "Dobrego Tygodnia".

Po rozstaniu z Emilianem Kamińskim Izabella Jarska wyprowadziła się i zaczęła spełniać zawodowo jako dziennikarka. Swego czasu przeprowadzała nawet wywiady z Kamińskim oraz jego nową wybranką, Justyną Sieńczyłło. Aktor i jego pierwsza żona wspólnie zajmowali się córką, Natalią, a prywatnie - byli przyjaciółmi i mogli na siebie liczyć.

Kim jest pierwsza żona Emiliana Kamińskiego - Izabella Jarska?

Izabella Jarska, pierwsza żona Emiliana Kamińskiego, to dziennikarka oraz autorka książki "Kot jaki jest, każdy widzi". Gdy rozwiodła się z aktorem, poświęciła się wychowywaniu ich córki, Natalii, oraz pracy.

