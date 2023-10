Sandra Kubicka źle się poczuła w trakcie nagrań! Pilnie trafiła do szpitala!

Grzegorz Markowski wiedzie spokojne życie u boku ukochanej żony Krystyny, córki i wnuków. Rodzina dla byłego lidera zespołu Perfect jest niezwykle ważna. Prze wiele lat fani kapeli byli przekonani o tym, że wokalista ma tylko jedno dziecko. Bomba wybuchła w 2006 roku. Wtedy na łamach "Faktu" Patrycja Markowska wyznała, że ma przyrodniego brata. Mężczyzna urodził się na długo przed tym, nim Grzegorz Markowski związał się ż żoną. - To prawda. Mam przyrodniego brata - oznajmiła wokalistka. Jej relacje z bratem nie były - delikatnie mówiąc - szczególnie zażyłe. - Nie wiem, co mogłabym o nim powiedzieć bo po prostu go nie znam - szczerze przyznała Patrycja Markowska. Syn lidera Perfectu ma na imię Piotr i obecnie ma 52 lata. Kiedyś udało się porozmawiać z nim dziennikarzom "Faktu". - Nie utrzymuję z moim ojcem kontaktu, poza jakimiś sporadycznymi telefonami - powiedział nieślubny syn Grzegorza Markowskiego. Kim jest kobieta, z którą wokalista ma nieślubne dziecko?

Kim jest matka nieślubnego syna Grzegorza Markowskiego?

Grzegorz Markowski w rozmowie z "Twoim Imperium" zdradził, że z mamą Piotra był bardzo krótko. - W tamtych młodzieńczych czasach wynikł z tej znajomości całkiem spory skandal (...) Proszę mi wierzyć, nic się nie dało zrobić, by mój związek z mamą Piotra mógł przetrwać. Nie kochałem jej... Bo czy w wieku 15 lat można mówić o prawdziwej miłości? - szczerze przyznał wieloletni lider grupy Perfect. Kim jest matka syna Grzegorza Markowskiego? To sąsiadka artysty z Józefowa, gdzie wychowywał się przyszły gwiazdor polskiej sceny muzycznej. O ojcu syna ponoć nic dobrego do powiedzenia nie ma. Jak podawał tabloid, kobieta prowadziła kiedyś sklep. Dawna dziewczyna Grzegorza Markowskiego od mediów trzymała się z daleka.

