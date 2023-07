Kim jest ojciec Patryka, pierwszy mąż Sylwii Peretti? "Dużo krzywdy się stało"

Joanna Koroniewska pokazała swój brzuch! To, co stało się potem, jest obrzydliwe

Sylwia Peretti przeżyła potworną tragedię. W wieku 24 lat w wypadku samochodowym zginął jej syn Patryk, którego kochała najmocniej, jak się da. Na pogrzebie Patryka zjawiły się tłumy. Gwiazda show "Królowe życia" musiała wynająć firmę ochroniarską po to, by chronić przebieg uroczystości przed osobami, które chciałyby go zakłócić. Po starcie syna najbliższą osobą dla Sylwii Peretti jest jej mąż - biznesmen Łukasz Porzuczek, który jest bardzo zakochany w swojej małżonce i uważa, że jest ona zupełnie inna, niż myślą o niej ludzie. (Tu przeczytasz, kim jest mąż Sylwii Peretti). W tych niezwykle trudnych chwilach to właśnie on powinien być dla celebrytki największym wsparciem. Do ślubu z Porzuczkiem, który odbył się dwa lata temu, Sylwię Peretti prowadził Patryk. O ojcu chłopaka nie wiadomo zbyt wiele. Gwiazda "Królowych życia" niechętnie o nim opowiada. Kiedyś jednak zrobiła wyjątek. Kim jest ojciec Patryka, były mąż Sylwii Peretti?

Dalsza część artykułu pod zdjęciami Sylwii Peretti z mężem Łukaszem Porzuczkiem

Kim jest pierwszy mąż Sylwii Peretti, ojciec Patryka?

Sylwia Peretti zaszła w ciążę, mając zaledwie 17 lat. W tym wieku na świat patrzy się przez różowe okulary. Szczególnie wtedy, gdy się jest zakochanym. - To była tak szaleńcza miłość z moim byłym mężem, że stwierdziliśmy, że zrobimy sobie dziecko i będziemy razem - zdradziła gwiazda programu "Królowe życia" w wywiadzie z " "Dzień Dobry TVN". Związek z ojcem Patryka jednak nie przetrwał próby czasu. Kim jest pierwszy mąż Sylwii Peretti? Celebrytka nie chce o nim mówić, podobnie jak o swoim drugim małżonku. Ma ku temu ważne powody. - Z szacunku do przeszłości i moich dwóch mężów uważam, że nie mogę mówić o nich źle, mimo tego że dużo krzywdy się stało. To tak, jakbym źle mówiła o sobie. Z jednym byłam 13 lat, a z drugim dwa. Powinnam dobrze ich wspominać, zresztą dobrze im życzę - podkreśliła Syliwa Peretti.