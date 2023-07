Wiadomo, w jakim stanie jest Sylwia Peretti po śmierci syna. Sytuacja jest dramatyczna!

Była dziewczyna Czesława Niemena po latach zaśpiewała "Dziwny jest ten świat". To nagranie to arcydzieło

Sylwia Peretti, znana z "Królowych życia", straciła swojego ukochanego syna Patryka. Trudno wyobrazić sobie, co teraz przeżywa celebrytka. Na dodatek w sieci roi się od komentarzy uderzających w Patryka, który według ustaleń śledczych miał kierować samochodem w tragiczną noc, w którą doszło do wypadku. O tym, w jakim stanie obecnie znajduje się Sylwia Peretti, poinformował jej menadżer Adam Zajkowski. - Sylwia znajduje się w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym, rozpaczając po utracie jedynego dziecka. Rodzina w trosce o jej zdrowie uniemożliwiła dostęp do internetu i telefonu - zdradził. - Możemy z całą stanowczością powiedzieć, że Sylwia, jako matka, nie pozwoli szkalować dobrego imienia syna i w momencie, gdy będzie gotowa - odniesie się do historii Patryka, natomiast teraz jest czas na żałobę - podkreślił menadżer celebrytki.

Pogrzeb syna Sylwii Peretti. Ważny apel

Sylwia Peretti miała ze swoim synem fantastyczne relacje. Mówiła, że jest jej "najlepszym kumplem". - Chciałam, żeby mój syn miał fajny dom. Moim największym sukcesem jest to, że jak ma jakikolwiek problem, to wpada do mnie i gadamy - zdradziła kiedyś w w portalu Dzień Dobry TVN. Patryk prowadził swoją słynną mamę do ołtarza, gdy ta brała ślub. Pogrzeb Patryka odbędzie się 21 lipca na Cmentarzu Grębałowskim w Krakowie o godz. 9:40. - W kwestii pogrzebu osobiście wolelibyśmy, żeby miał on charakter rodzinny - zamknięty, jednak mając świadomość licznego kręgu znajomych Patryka, stwierdziliśmy, że nie mamy prawa ograniczać im możliwości jego pożegnania. Prosimy o uszanowanie żałoby rodzin zmarłych zarówno przez osoby prywatne, jak i media. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia i otuchy - przekazał menadżer Sylwii Peretti.