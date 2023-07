Syn Sylwii Peretti zostanie pochowany na Cmentarzu Grębałowskim. Na pogrzeb przyjadą gwiazdy?

Pogrzeb Patryka odbędzie się w piątek, 21 lipca na Cmentarzu Grębałowskim w Krakowie o godz. 9:40 - dowiedział się portal LoveKraków.pl. W ostatniej drodze syna Sylwii Peretti będą towarzyszyć tłumy. Czy wśród żałobników będą jej koleżanki z show TTV. Przypomnijmy, że "Królowe życia" wywindowały takie gwiazdy jak Dagmara Każmierska i Monika Chwajoł.

Jednym z ostatnich wydarzeń, na których mogły spotkać się celebrytki, był ślub Sylwii Peretti i jej męża Łukasza Porzucka w pałacu Goetzów w Brzesku w lipcu 2021. Do ołtarza odprowadzał ją wówczas syn Patryk. Teraz 23-latek zostanie odprowadzony do grobu na Cmentarzu Grębałów.

Przypomnijmy, że nazwisko Peretti nie pochodzi od byłego męża Sylwii. Celebrytka przyjęła je dopiero po rozwodzie i było hołdem oddanym jej ojczymowi, który był Włochem. - Moje zagraniczne nazwisko jest po cudownym ojczymie. Jak się rozwiodłam, to postanowiłam nie nosić już dłużej nazwiska męża. Miałam dylemat, czy wrócić do panieńskiego, ale wolałam tego uniknąć, bo nie mam dobrych wspomnień z dzieciństwa. Pojechaliśmy do urzędu i zmieniłam nazwisko na ojczyma. Mój syn też tak zrobił. Od tego czasu jestem najszczęśliwszą osobą na świecie - wyznała Peretti w rozmowie z Plotkiem. - On był cudownym, ciepłym człowiekiem i zostawił we mnie coś z siebie. Zawsze jak jadę na wakacje na Korsykę, to idę na cmentarz, by móc zapalić mu znicz i pogłaskać nagrobek - dodała gwiazda "Królowych życia".

Pogrzeby pozostałych ofiar

Pogrzeb kuzynów, Aleksandra T. i Michała G. ( † 24 l.) odbędzie się na cmentarzu w Wieliczce. Marcin H. († 20 l.) spocznie najprawdopodobniej w podkrakowskich Strumianach.

