Kinga Rusin bez makijażu i w nieuczesanych włosach. "Wyglądasz jak nastolatka"

Marcelina Zawadzka zachwyca w białym stroju. Co za komplet! To będzie hit tegorocznej wiosny

Wypłynęła treść zeznań Antka Królikowskiego! Zapłacił Opoździe aż 45 tys. zł! Nie uwierzycie, za co

Kinga Rusin zniknęła z mediów już jakiś czas temu, choć niegdyś była w nich bardzo popularną postacią. Do dziś ma wielu fanów, którzy śledzą jej poczynania na Instagramie, a tam dziennikarka zamieszcza często relacje ze swoich podróży. Wrzuca też pomysły dotyczące jej przemyśleń na różne tematy. Zazwyczaj Kinga Rusin na publikowanych fotografiach prezentuje się w nienagannym makijażu i starannie dobranym stroju. A jak wyglądałaby bez tego wszystkiego? Mogliśmy się przekonać jakiś czas temu, kiedy celebrytka zdecydowała się na publikację w mediach społecznościowych zdjęcia, na którym prezentuje się bez makijażu i w nieuczesanych włosach. Tak wygląda w naturalnej odsłonie! To po prostu trzeba zobaczyć.

Kinga Rusin bez makijażu i w nieuczesanych włosach. Tak wygląda w naturalnej odsłonie

Zdjęcie, które Kinga Rusin wrzuciła na Instagrama w 2018 roku, do dziś jest czasem przypominane przez media. To właśnie tam dziennikarka pokazała się bez makijażu i w nieuczesanych włosach. Oto, co wówczas napisała.

"Bez makijażu, bez uczesanych włosów, bez stylistów, bez specjalnego oświetlenia, bez scenografii, bez profesjonalnego aparatu, a mimo wszystko takie zdjęcia lubię najbardziej. Może dlatego, że ten kto je robi widzi mnie inaczej niż wszyscy...", wyznała Kinga Rusin na Instagramie.

Fani są zachwyceni tym, jak wygląda dziennikarka w naturalnej odsłonie. "Przepiękna", "wyglądasz jak nastolatka na tym zdjęciu", czytamy w komentarzach pod postem Kingi Rusin. Oceńcie sami, zdjęcie poniżej.

Zobacz również galerię zdjęć: Seksowne zdjęcia Kingi Rusin. Trudno oderwać wzrok!

Sonda Chciałbyś, żeby Kinga Rusin wróciła do telewizji? TAK NIE NIE WIEM