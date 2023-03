Kinga Rusin pokazała się niemal nago! Cienkie sznurki prawie nic nie zasłoniły

Kinga Rusin była prawdziwą gwiazdą polskiej telewizji. Jej kariera w TVN szybko nabrała rozpędu, a popularność rosła właściwie z dnia na dzień. Dziennikarce nie udało się jednak uniknąć również plotek na temat jej życia prywatnego. Burzliwy związek z Tomaszem Lisem, a później rozstanie, było szeroko komentowane w mediach. Ostatecznie, po latach, Rusin postanowiła odejść z mediów. Nie przestaje za to informować fanów, co u niej, a to wszystko za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wrzuca zdjęcia, nagrania, przemyślenia i refleksje - także na temat tego, co dzieje się w Polsce. Są nawet tacy, którzy wyczekują jej powrotu do telewizji, choć na razie się na to nie zanosi. Kinga Rusin jakiś czas temu pokazała się niemal nago na Instagramie! Jej strój wzbudził duże emocje, bo sznurki podtrzymujące kostium prawie nic nie zasłoniły. Jednocześnie Rusin rozgrzała wyobraźnię fanów.

O tym, że Kinga Rusin ma przepiękną sylwetkę, mówią wszyscy. Nawet koleżanka z telewizji, Anna Kalczyńska, określiła wygląd Rusin wprost: "fenomenalna forma". A co Rusin napisała przy poście, który wzbudził takie emocje?

- I jak tu utrzymać formę po tych fantastycznych kolacjach w Brisbane, kulinarnej, i nie tylko, stolicy stanu Queensland? Na pewno nie na leżaku. Dobrze, że wyjście z naszego pokoju było od razu na basen to nie miałam żadnych wymówek - napisała Kinga Rusin kilka miesięcy temu, gdy wypoczywała nad basenem.

Dziennikarka 9 marca skończyła 52 lata, ale zupełnie nie wygląda na swój wiek. Fani są zachwyceni tym, jak prezentuje się Kinga Rusin. Zresztą, mamy na to dowody! Zobaczcie poniżej jej gorące zdjęcia.

